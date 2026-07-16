Sensory Panel Leader till BAT i Malmö
Adecco Sweden Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Malmö Visa alla civilingenjörsjobb i Malmö
2026-07-16
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Har du ett genuint intresse för tobaks- och nikotinprodukter och är nyfiken på hur konsumenter upplever smak och sensoriska egenskaper? Trivs du med att arbeta nära människor och vill vara en del av ett internationellt företag där sensorisk forskning bidrar till produktutveckling? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker nu en Sensory Panel Leader till ett ledande internationellt företag i Malmö. I denna praktiska och varierande roll ansvarar du för den dagliga driften av sensoriska paneler som utvärderar nikotin- och tobaksportioner, inklusive välkända varumärken som VELO och Lundgrens. Du arbetar på plats i Malmö och blir samtidigt en del av ett globalt sensory-team med ett brett internationellt nätverk.
Tjänsten är ett heltidsuppdrag som konsult via Adecco under 6 månader, med möjlighet till en tillsvidareanställning hos kund.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Som Sensory Panel Leader har du en central roll i att säkerställa att sensoriska studier genomförs med hög kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Ansvara för den dagliga driften av flera sensoriska paneler.
Förbereda produktprover och säkerställa att det sensoriska laboratoriet är välorganiserat.
Rekrytera, utbilda och stötta över 50 sensoriska paneldeltagare.
Leda panelsessioner och skapa en professionell och engagerande miljö för deltagarna.
Stötta Sensory Scientists med programmering av frågeformulär, uppföljning av panelernas prestation, datainsamling, analys och rapportering.
Bidra till utvecklingen av nya sensoriska metoder, produktutveckling och kontinuerliga förbättringar.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är dina personliga egenskaper minst lika viktiga som din erfarenhet. Vi söker dig som är trygg, mogen och trivs med att ta ansvar. Du har lätt för att skapa förtroende, kommunicerar professionellt och känner dig bekväm med att hålla utbildningar och leda grupper med upp till 20 deltagare.
Framför allt har du ett genuint intresse för tobaks- och nikotinprodukter och en nyfikenhet kring hur smaker och sensoriska upplevelser uppfattas av människor. Du arbetar strukturerat och noggrant, är flexibel och trivs i en samarbetsinriktad miljö med högt tempo.Kvalifikationer
Vi välkomnar kandidater med olika utbildnings- och yrkesbakgrunder. Det viktigaste för oss är inte en specifik examen, utan att du har rätt inställning, god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för tobaks- och nikotinprodukter.
Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis livsmedelsvetenskap, konsumentvetenskap, beteendevetenskap, kemi, biologi, marknadsundersökningar eller annat relevant område. Erfarenhet av sensorik, laboratorieverksamhet, kvalitetsarbete, forskning, produktutvärdering eller konsumentinsikter är också meriterande.
Har du dessutom erfarenhet av statistisk analys, sensorisk programvara eller Microsoft Office-paketet (Excel, Outlook, PowerPoint och Copilot) är det ett plus.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
Praktisk information
Heltid med placering på kundens kontor i Malmö, måndag till fredag.
Arbetstiderna är kl. 09.30–17.30 när panelerna pågår och kl. 09.00–17.00 övriga dagar.
B-körkort och tillgång till bil är en fördel. Kontaktuppgifter för detta jobb
Bakgrundskontroll samt drog- och alkoholtest genomförs som en del av rekryteringsprocessen.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Artemis Nikpour via artemis.nikpour@adecco.se
Har du frågor kring registreringen av din ansökan är du välkommen att kontakta vår support på info@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Norra Neptunigatan 42 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant Consultant Manager
Artemis Nikpour Artemis.Nikpour@adecco.se Jobbnummer
10004190