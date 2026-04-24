Sensorsoldater till 17.bevakningsbåtkompaniet, Sensorpluton
2026-04-24
Vill du ha en fysisk samt teknisk utmaning? Sök Sensorpluton!
Sensorplutonen tillhör 17. Bevakningsbåtkompaniet, Älvsborgs amfibieregemente med huvudsaklig tjänstgöringsort i Göteborg. Vi verkar där land möter hav och är den viktiga länken mellan armé- och sjöstridskrafterna. Kompaniet är specialiserade på inomskärs ubåtsjakt, sjömålsstrid samt bordning. Plutonens huvudsakliga uppgifter syftar till inhämtning över, på och under ytan med diverse sensorer. Även förmåga till sjömålsbekämpning med sjöminor. Plutonen nyttjar sig i huvudsak av Stridsbåt 90 för rörlighet men kan även nyttja alternativa medel, ex. Gruppbåt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sensorsoldat kommer dina arbetsuppgifter variera. Då plutonen nyttjar sig av diverse sensorer kommer mycket tid initialt läggas på utbildning. Plutonens två huvudsystem består av passiv sonar och sjöminor, men grunden ligger i den fasta spaningen. Plutonen är dessutom kompaniets främsta resurs för markstrids- samt spaningsuppgifter. Detta medför att plutonen innehar en förmåga att lösa en stor bredd av uppgifter och dessa löses i allt från grupps storlek till helpluton.
Tjänsten ställer dessutom höga krav på fysisk och psykisk kapacitet samt att under längre perioder kunna jobba självständigt under krävande förhållanden. Tjänsten ställer krav på deltagande vid militära insatser, nationellt samt internationellt. Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Genomförd värnplikt/GU med godkänt resultat (Minst: JA-2-2)
Gymnasieutbildning med godkända betyg i Matematik 1, 100 p (1a, 1b eller 1c godtas) Svenska 1, 100 p Engelska 5, 100 p
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Godkänd FM FysS grundnivå Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen som sensorsoldat söker vi dig som är fysiskt och psykiskt stark men som även är teoretisk och tekniskt lagd. Detta då utbildningen i våra huvudsystem delvis är teoritunga. Du ska även vara noggrann och driven i ditt arbete och ha lätt för att arbeta med andra människor även under påfrestande situationer i olika miljöer. Du bör gilla att arbeta självständigt i mindre grupper där kraven på dig och din grupp är höga.
Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Meriterande
Tidigare anställning i amfibiekåren, markstridsförband eller spaningsförband
Utbildning i Ksp58, Ksp90, GRG-18, Ak4D och p-skott
Utbildad i sonarsystem (Aktiv/Passiv)
Utbildad minsoldat i amfibiekåren
Militära förarbevis
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/varderingar-och-vision/forsvarsmaktens-vardegrund/).Övrig information
Anställningsform: GSS/K-tjänst med tidsbegränsad anställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg
Resor och kvälls/helg tjänstgöring samt övningsdygn förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse dock senast 2026-07-27
Upplysningar om befattningen
Fk Andreas Åkerström C. Sensorpluton, mailto:andreas.akerstrom@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer, Amf4-rekrytering@mil.se
Fackliga företrädare:
OF-Amf Fj Niklas Bryngelsson, mailto:niklas.bryngelsson@mil.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-17. Din ansökan skall innehålla CV samt
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämplig för denna befattning.
CV, Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten hos oss
Kontaktuppgifter till två-tre referenser (varav minst en militär chef)
Kopior av:
Körkort och ev. militärt förarbevis
Intyg på genomförd militär grundutbildning
Civila betyg
Senaste militära tjänstgöringsomdömet
Ev. tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
