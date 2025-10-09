Seniora analytiker
Vill du göra samhällsnytta och bidra till en säkrare vård och omsorg genom att utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) växer och söker nu seniora analytiker till Analysavdelningen i Stockholm.
Om jobbet
Som analytiker arbetar du med datadriven analys och myndighetens statistikproduktion. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
• Modellering, för att kvantitativt kunna arbeta med t.ex. riskbaserad tillsyn, kvalitet, patient- och brukarfokus samt analys av oseriösa och kriminella aktörer. Även andra arbetsuppgifter kan tillkomma.
• Arbeta med att utveckla myndighetens egna datakällor med avseende på kvalitet och användbarhet.
• Att framställa statistik från olika datakällor från interna eller externa förfrågningar.
Du arbetar ofta i flera uppdrag samtidigt, i nära samarbete med olika professioner och funktioner inom myndigheten. Arbetet är teambaserat och präglas av helhetsperspektiv, samarbete och utveckling - samtidigt som du förväntas kunna driva delar av arbetet självständigt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning med placering i Stockholm. Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk universitets- eller högskoleexamen med tydlig inriktning mot kvantitativa metoder, eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Flera års dokumenterad erfarenhet och djup metodkunskap av kvalificerat kvantitativt analysarbete.
• Aktuell erfarenhet av statistikprogram, exempelvis R, SAS eller STATA.
• Förmåga att självständigt driva analysprojekt, både internt och i samverkan med berörda parter.
• Vana att skriva tydliga, korrekta och välstrukturerade PM och andra underlag.
• Förmåga att tydligt förklara komplexa analyser och samband samt en trygg och professionell presentationsteknik inför olika målgrupper.
• Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
För att lyckas i rollen söker vi dig som har en mycket god samarbetsförmåga och som trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du har en stark analytisk förmåga och du kan omsätta komplex information till tydliga slutsatser. Din kommunikativa styrka gör att du kan förmedla budskap på ett klart, koncist och förtroendeingivande sätt, både muntligt och skriftligt.
Vi värdesätter också att du har förmåga att se helheten och samtidigt vara lösningsinriktad när utmaningar uppstår. Med en god känsla för struktur kan du förhålla dig till det övergripande målet och skapa framdrift i arbetet.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.
Vi ser det som meriterande om du också har erfarenhet av:
• Erfarenhet av analysarbete inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst.
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av analysverksamhet vid offentlig verksamhet.
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV samt ett personligt brev. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Ansök senast den 3 november 2025.
Arbetsplatsbeskrivning
Analysavdelningen har en central och strategisk roll i myndighetens arbete med att utveckla en mer riskbaserad och datadriven tillsyn. Avdelningen består av cirka 60 medarbetare fördelade på fyra enheter inom analys, statistik, register och upplysningstjänst. Den aktuella tjänsten är placerad vid en analysenhet som arbetar på myndighetsövergripande nivå med kvantitativa analyser inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst, exempelvis risk- och urvalsanalyser samt statistiska sammanställningar.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab Ersättning
