Senior Warranty Specialist
2026-01-15
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive
Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men i grunden handlar det om något ännu viktigare - att vi har något för dig.
Nu har du möjlighet att bli en del av vårt team i rollen som Central Garantispecialist på Hedin Automotive Bavaria AB. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig en roll med både ansvar och utvecklingsmöjligheter. Här får du arbeta nära verksamheten, bidra med din expertis och vara med och göra verklig skillnad.
Har du kunskap inom garanti, gillar att arbeta nära verksamheten och vill göra skillnad för både kvalitet och lönsamhet? Då kan rollen som central garantispecialist hos Hedin Automotive vara nästa steg för dig.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som central garantispecialist ansvarar du för att säkerställa att generalagenternas garantipolicy och garantiregler efterlevs. Du är en central expertfunktion som stöttar våra anläggningar i allt som rör garantiärenden och fungerar som ett kvalificerat stöd i både operativa och mer komplexa frågor.
Du säkerställer korrekt hantering och uppföljning av garanticlaims, efterlevnad av tillverkarkrav samt bidrar till att maximera garantiersättning och minska ekonomiska avvikelser. Rollen innebär även ett tydligt ansvar för kunskapsöverföring genom utbildning och coachning.
Rollen är placerad på vår anläggning i Kista och innebär ett centralt arbete med samtliga 14 anläggningar, från Luleå i norr till Tyresö i söder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter * Stödja anläggningarna i det dagliga garantiarbetet samt vid frånvaro * Säkerställa kvalitet och korrekthet i garanticlaims * Veckovis uppföljning och analys av differenser och avvikelser * Förbereda och stödja verksamheten vid revisioner och kontroller * Utbilda och coacha medarbetare inom garantiprocesser och regelverk * Fungera som expertstöd gentemot både anläggningar och generalagenter * Driva förbättringar av arbetssätt, rutiner och uppföljning

Kravprofil för detta jobb
• Gymnasieutbildning * Gedigen erfarenhet av garantiarbete inom fordonsbranschen * God förståelse för tillverkar- och generalagentkrav kopplat till garanti * Strukturerad, analytisk och kvalitetsmedveten * God kommunikativ förmåga och trivs i en stödjande och coachande roll * Självgående och trygg i en central specialistroll * God dator- och telefonvana samt goda kunskaper i Microsoft Office * Serviceinriktad med förmåga att hitta hållbara och effektiva lösningar * Mål- och resultatinriktad med ett högt eget driv * B-körkort
Resor förekommer i tjänsten.
Meriterande
• Erfarenhet av DMS-systemet Kobra * Erfarenhet av BMW * Erfarenhet av projektledning
Vi erbjuder dig
• En nyckelroll med stor påverkan på kvalitet och lönsamhet * Nära samarbete med anläggningar och ledning * Möjlighet att utveckla och förbättra garantiprocesser i hela organisationen
Rapportering
Rollen rapporterar till Head of After Sales.
Varför jobba med oss?
Som arbetsgivare är vi måna om att ta tillvara på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns många karriärvägar och vi tror på att ge individer med rätt potential möjlighet att växa tillsammans med oss. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och ett långsiktigt fokus på ett hållbart arbetsliv.
Utöver detta erbjuder vi ett brett förmånspaket med bland annat förskottssemester, extra föräldralön och ett generöst friskvårdsbidrag. Läs mer på www.hedinautomotive.se

Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta: Milad Toutoungi Head of After Sales E-postadress: milad.toutoungi@hedinautomotive.se
