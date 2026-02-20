Senior Ventilationsmontör
Exelect AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exelect AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Aircano AB är ett väletablerat ventilationsföretag med inriktning på fastighetstekniska installationer. Vi är idag ca 28 st medarbetare som gemensamt driver projekt inom ventilation, styr & regler, service och energisparprojekt för 59 miljoner kr/år till främst fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar. Vi är placerade i Sköndal och har Stockholm och Mälardalen som främsta arbetsområden.
Instalcokoncernen som Aircano ingår i är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. Instalco omsätter 14,3 miljarder och har över 6200 medarbetare i drygt 150 bolag i Norden. Till vårt kontor söker vi nu ytterligare en kompetent medarbetare.
Arbetsuppgifter: Installation av ventilationsanläggningar i fastigheter och på byggarbetsplatser runt om i Storstockholmsområdet och Mälardalen. Oftast arbetar du tillsammans med en kollega, men ibland är du ute på egna mindre uppdrag. Det här är en tjänst för dig som redan har visat framfötterna som en effektiv ventilationsmontör. Du är både kunnig och produktiv samt uppskattar kompetenta och yrkesstolta arbetskamrater för optimal trivsel.
Vi söker dig som är en senior självgående ventilationsmontör och som visat prov på din förmåga att leverera effektiv service av högsta kvalitet. När du stött på problem så har du sett det som en utmaning och till slut alltid hittat en lösning till kundens fulla belåtenhet. Du kan läsa ritningar och är troligtvis den som andra vänder sig till när de kör fast. Det är meriterande om har arbetat som ledande montör då det mycket väl kan öppna sig sådana möjligheter framöver. Vi utgår ifrån att du har körkort och att du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Varför arbeta hos Aircano? Kanske för att Aircano har förmånen av att ha både det mindre familjära företagets fördelar med en platt organisation och högt till tak samt den stora koncernen i ryggen med stabilitet, trygghet samt goda utvecklingsmöjligheter.
Intresserad? Du är varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Ansökningar behandlas löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Kontaktperson hos Exelect är Anders Hanberg, 070-413 99 03. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153), https://aircano.se/
Vinthundsvägen 159A (visa karta
)
128 62 SKÖNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aircano AB Jobbnummer
9753346