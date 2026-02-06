Senior utesäljare B2B - Takteam
2026-02-06
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Motala
, Västerås
, Norrköping
, Karlstad
ÄR DU VÅR NÄSTA B2B UTESÄLJARE PÅ TAKTEAM ?
Dagen börjar tidigt. Kaffet står i mugghållaren och dagens möten är planerade. Samtidigt finns alltid blicken uppe. På väg till ett bokat möte dyker ett tak upp som tydligt behöver takvård. Bilen stannar. Ett första samtal tas. En möjlighet öppnas som ingen annan såg. Du trivs på vägen i din bil, ditt rullande kontor, och friheten som jobbet innebär.
Arbetssättet är aktivt, affärsmässigt och självständigt. Möjligheter hittas överallt och ansvar tas hela vägen från första kontakt till avslutad affär.
OM ROLLEN Rollen innebär att vara Takteams ansikte utåt i den egna regionen. Arbetet sker mot BRF styrelser, förvaltare och kommersiella fastighetsägare. Resor inom Sverige ingår och övernattningar förekommer vid behov.
Stöd finns i form av mötesbokare som hjälper till att fylla kalendern. Fokus ligger på relation, behovsanalys och affär, samtidigt som egna initiativ och spontana möjligheter är en viktig del av vardagen.
ARBETSUPPGIFTER * Träffa BRF styrelser, fastighetsförvaltare och kommersiella fastighetsägare och driva dialogen framåt * Prospektera * Genomföra bokade kundmöten och kvalificera affären vidare * Presentera Takteams tjänster inom takvård kopplat till kundens behov och ekonomi * Följa upp affärer strukturerat och säkra tempo i processen * Arbeta konsekvent i CRM och bygga pipeline över tid
VI TROR ATT ROLLEN PASSAR DIG SOM * Är senior inom försäljning och van att skapa affärer utan detaljstyrning * Trivs med resor och ser övernattningar som en naturlig del av arbetet * Är initiativrik och bekväm med att ta första kontakten * Bygger långsiktiga relationer med beslutsfattare * Har intresse för fastigheter, underhåll och långsiktiga affärer
KRAV * B körkort * Svenska i tal och skrift * Dokumenterad erfarenhet av försäljning och kundmöten * Möjlighet och vilja att resa i tjänsten
MERITERANDE * Byggteknisk erfarenhet från bygg, tak, fastighet eller entreprenad * Erfarenhet av B2B försäljning mot BRF, fastighetsägare eller förvaltare * Vana av uppsökande försäljning och prospektering * Erfarenhet av CRM och pipelinearbete
DET HÄR ERBJUDS * Fast grundlön och provision utan tak * Förmånsbil, telefon och dator/surfplatta * Mötesbokare som stöttar med relevanta möten * Tydlig onboarding, utbildning och löpande stöd * En kultur med ansvar, prestation och lagkänsla
OM TAKTEAM Takteam är Sveriges största aktör inom taktvätt/takmålning och takvård. Med över 35 000 nöjda kunder och mer än 20 års erfarenhet fortsätter bolaget att växa och bygga nästa fas.
PRAKTISKT Plats, din region Omfattning, heltid Tillträde, omgående Anställningsform, sex månaders provanställning med goda möjligheter till tillsvidare
