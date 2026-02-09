Senior uppdragsansvarig till Zynka
Asta Agency AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asta Agency AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Zynka levererar innovativa lösningar för bygg- och fastighetsbranschen och leder utvecklingen av att göra branschen datadriven. Genom digital precision hjälper de sina kunder att effektivisera och accelerera deras digitala transformation. Zynka går mot att bli marknadsledande inom BIM & IT med målet att skapa både en produktiv och kvalitetssäkrad samhällsbyggnad, och de söker nu fler personer som vill ansluta till resan framåt.
Här får du tillhöra ett tryggt och snabbfotat bolag med korta beslutsvägar och höga ambitioner, med kunderna och medarbetarna i fokus. Du ansluter till ett företag med högt driv och kompetens!
Vi på Asta Agency samarbetar med Zynka i den här rekryteringsprocessen. Processen sker genom Asta och du blir sedan anställd direkt hos Zynka.
Om tjänstenSom Senior Uppdragsansvarig tar du ett helhetsgrepp om projekt, från behovsanalys och kravställning till genomförande, kvalitet och uppföljning. Rollen kombinerar strategisk processledning med ett tydligt kundfokus. Du leder team och koordinerar specialister, säkerställer leveranser enligt överenskomna mål och utvecklar långsiktiga kundrelationer.
Tjänsten rapporterar till regionschef i Stockholm/Malmö och du blir en nyckelperson i Malmö där tre kollegor finns på plats.
Leder uppdrag från start till mål med ansvar för leverans, ekonomi och kvalitet.
Driver kravställning, planering, resursättning och riskhantering.
Coachar team och koordinerar specialister över discipliner och kontor.
Utvecklar kundrelationer, identifierar merförsäljning och bidrar i anbudsarbete.
Säkerställer strukturerat arbetssätt inom BIM/digitala tvillingar och god dokumentation.
Kvalifikationer och egenskaperSom person är du affärsmässig och relationsskapande med förmågan att bygga förtroende både internt och hos kund. Du tar ansvar, arbetar strukturerat och säkrar kvalitet i varje leverans. Du är pedagogisk i ditt ledarskap, coachar teamet mot gemensamma mål och skapar engagemang genom tydlig kommunikation och närvaro. Du är en trygg ledare som trivs i gränslandet mellan teknik, verksamhet och affär. Slutligen kommunicerar du tydligt, prioriterar smart och får team och kunder att dra åt samma håll.
Därtill har du:
Minst 7 års relevant erfarenhet inom samhällsbyggnad/fastighet, varav flera år som uppdragsledare/projektledare.
Dokumenterad erfarenhet av att leda uppdrag inom BIM/digitalt arbetssätt.
Vana att driva kunddialog, kravställning och kvalitetssäkring i komplexa projekt.
God systemförståelse för CAD/BIM-miljöer.
Mycket god svenska och engelska, i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande: Erfarenhet av Revit, Navisworks, BIM 360/ACC eller liknande plattformar.
Arbetssätt kopplade till VDC/ISO 19650, datasamordning och informationshantering.
Bakgrund från konsult-/entreprenad-/förvaltningsorganisation med koppling till digitala tvillingar och data governance.
Teknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande.
Övrig information Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Malmö.
Omfattning: Heltid.
Lön: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
.
Om Asta AgencyAsta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://www.astaagency.se/ Arbetsplats
Asta Agency Kontakt
Asta kandidat@astaagency.se Jobbnummer
9732627