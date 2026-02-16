Senior Trade Finance Specialist
Har du bred erfarenhet från Trade Finance samtidigt som du har ett intresse och talang för kommunikation och tekniska lösningar? Vi söker dig som har en stark känsla för kundvård, samtidigt som du besitter en naturlig vilja och driv för att kunna leda projekt inom Trade Finance Online och andra kommunikationskanaler.
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
• Jobba med export- och importföretag inom Corporates & Institutions och sparbanker, allt ifrån stora börsnoterade företag till SMEs.
• Jobba med traditionellt specialistarbete inom Trade Finance där du kommer att hantera produkter såsom remburser, dokumentinkasson, diskonteringar/finansieringar inom Receivables/Payables etc.
• Vara projektledare och competence lead för Trade Finance Online internt inom Trade Finance Services.
• Ta ansvar för och driva utformning och uppdateringar för extern och intern informationssida (Intranät/Internet) kring Trade Finance som produktområde.
• Ge rådgivning till våra kunder kring riskhantering, dokumenthantering, finansiering m.m.
• Supportera och delta med expertis internt kring digitala initiativ inom Trade Finance.
I denna roll behöver du:
• +8 års erfarenhet från Trade Finance inom bank eller importerande/exporterande företag.
• Ett intresse för tekniska lösningar samt en hög nivå av digital kompetens och IT-förståelse.
• Förmåga att kunna guida och leda mindre erfarna kollegor kring mer komplexa frågor.
• Stort driv för att leverera bra service till våra kunder. Ett proaktivt och agilt mindset är viktigt i vårt dagliga arbete.
• Vara prestigelös med hög integritet och ha en stark känsla för noggrannhet och struktur i ditt arbete.
• Vi värdesätter lagkänsla väldigt högt. Ett naturligt driv för samarbete och en vilja att nå gemensamma mål ligger i vårt DNA. Tillsammans skapar vi ett bra arbetsklimat.
• Väldigt goda kunskaper i engelska och svenska, både i skrift och i tal är ett krav. I synnerhet skicklighet i skrift är extra viktigt för den här rollen eftersom rollen kommer att bära ett extra ansvar för kommunikation. Ytterligare språk såsom franska eller kinesiska är en fördel.
• Kunskap om ICCs regelverk för remburser och inkasson.
• Kunskap eller tidigare erfarenhet inom AML/KYC-processer är en fördel.
• Utbildning inom finans/ekonomi.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
• få chansen att jobba tillsammans med fantastiska kollegor och spännande produkter i en internationell miljö." Daniel Mattsson, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-02-27.
Placeringsort: Göteborg eller Stockholm
Rekryterande chef: Daniel Mattsson, Head of Trade Finance Services
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
