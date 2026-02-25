Senior Testledare och Testare inom beslutsstöd
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en testande testledare till ett beslutsstödssystem i bankmiljö. Rollen kombinerar testledning med hands-on testarbete och passar dig som trivs med att driva testplanering, koordinera intressenter och samtidigt själv utföra och följa upp tester. Du arbetar nära utvecklare, testare och verksamhet för att säkerställa kvalitet, spårbarhet och en testprocess som håller hela vägen till leverans.
ArbetsuppgifterPlanera, boka och genomföra Testfokusanalys (TFA), inklusive att driva och förbereda möten
Ta fram och förankra teststrategi tillsammans med utveckling, test och verksamhet
Skapa och vid behov uppdatera testfall och testplan i ADO baserat på testutfall
Hålla buggenomgångar vid behov, samt hantera och stödja prioritering tillsammans med verksamhet och utveckling
Säkerställa efterlevnad av testprocess, inklusive att säkra, dokumentera och lagra testevidens på ett säkert sätt
Uppdatera user stories med input från TFA
Skriva testrapporter och uppdatera status i ADO för user stories och testfall efter genomförda tester
Utföra regressionstester och bidra i tolkning av testutfall
Testa nyutveckling och change requests (CR)
Förvalta och vidareutveckla skript som används för compare i SAS
KravErfarenhet av att kombinera testledning (koordinering/testadmin) med praktiskt testarbete
Erfarenhet av Testfokusanalys (TFA)
Vana att utföra regressionstester och att tolka testutfall
Erfarenhet av att testa nyutveckling och CRs
Erfarenhet från bank och/eller försäkring
Erfarenhet av SAS (förvalta och vidareutveckla)
Goda kunskaper i SQL
Erfarenhet av Azure DevOps (ADO)
Goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av end-to-end-tester (E2E) mot andra system
