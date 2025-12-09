Senior teknisk dokumentatör - Stockholm
2025-12-09
Vi söker en senior konsult inom teknisk dokumentation som vill arbeta med avancerat material för försvarsrelaterade produkter och system. Du kommer att skapa tydliga och användarvänliga instruktionsböcker, manualer och utbildningsmaterial som bidrar till ett säkrare och mer effektivt användande av tekniska lösningar
Du trivs i tekniska miljöer, är pragmatisk och van att lösa komplexa utmaningar med struktur och klarspråk. Rollen är heltid på plats och erbjuder goda möjligheter till förlängning.
Arbetsuppgifter Utveckla instruktionsböcker och manualer
Ta fram utbildningsmaterial för tekniska system
Samla in och analysera teknisk information
Säkerställa korrekt terminologi för försvarsmiljö
Samarbeta nära utveckling, ingenjörer och andra specialistfunktioner
Kommunicera krav, förändringar och tekniska detaljer på ett tydligt sätt
Krav Senior erfarenhet av teknisk dokumentation
Bakgrund från försvars- eller liknande säkerhetskritisk miljö
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Vana att arbeta pragmatiskt och lösningsorienterat
Förmåga att kommunicera komplex information på ett enkelt sätt
Övrigt
Arbetsort: Stockholm Arbetstid: Heltid 100%, på plats Period: 2026-01-12 - 2026-03-31
Tjänsten kräver godkänd säkerhetsprövning enligt gällande regelverk. För vissa roller kan särskilda krav på medborgarskap gälla. Urval sker löpande.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Victoria Lundmark research@swaysourcing.com Jobbnummer
9635612