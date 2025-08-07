Senior Technical Account Manager
Videnca AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Videnca AB i Stockholm
Vill du axla rollen som kundens IT-chef, där du blir deras främsta rådgivare och tekniska kontaktpunkt? Har du erfarenhet av tekniska lösningar och en förmåga att skapa förtroende i såväl tekniska som affärsmässiga diskussioner? Då kan rollen som Senior Technical Account Manager hos Videnca vara perfekt för dig!
Om rollen
Som Senior Technical Account Manager blir du en central del av våra kunders IT-resor. Du tar ett helhetsansvar för kundens IT-miljö och agerar som deras förlängda arm inom IT-frågor. Utöver att stötta befintliga kunder får du även en nyckelroll i att onboarda nya kunder till Videnca, vilket innebär att du leder integrationsprocesser och fungerar som teknisk projektledare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Fungera som kundens IT-chef, sätta dig in i deras IT-utmaningar och föreslå lösningar baserade på Videncas tjänster och system.
Godkänna nyförsäljning och omfattande förändringar i kundens IT-miljö.
Ta tekniskt ansvar för alla förändringar som utförs för kundens räkning och säkerställa att de implementeras framgångsrikt.
Agera rådgivare och kontaktperson för tekniska frågor och lösningar hos kunden.
Ansvara för onboarding av nya kunder, inklusive projektledning och teknisk rådgivning under processen.
Delta i tidiga skeden av förhandlingar med nya kunder och bidra som sakkunnig i teknikfrågor kopplade till avtal.
Du kommer också arbeta nära både kundens och Videncas team för att säkerställa att kundens IT-miljö är optimerad och uppfyller deras behov på bästa möjliga sätt.
Vad vi erbjuder
Hos Videnca får du en unik möjlighet att kombinera teknisk expertis med affärsmässig påverkan. Vi erbjuder:
En arbetsplats där din kunskap och ditt inflytande gör en verklig skillnad.
Möjligheten att arbeta i en samhällsviktig bransch med kunder som har höga krav på säkerhet och tillgänglighet.
Stöd för kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet att växa inom företaget.
En inkluderande kultur som bygger på samarbete, glädje och innovation.
Flexibilitet i arbetet för att skapa en balans mellan höga prestationer och välmående.
Om dig
Vi söker dig som har en kombination av teknisk expertis och affärsmässighet. Du trivs med att arbeta nära kunder, är lösningsorienterad och har en naturlig pondus i både tekniska och strategiska diskussioner.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Gedigen erfarenhet av teknisk rådgivning, projektledning eller en liknande roll, gärna inom IT-infrastruktur eller säkerhet.
Förmåga att förstå och hantera komplexa IT-miljöer.
Mycket god förståelse för tekniska lösningar, arkitektur och integration.
Erfarenhet av att delta i förhandlingar och bidra med teknisk expertis.
God kommunikationsförmåga och förmågan att förklara tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt.
Meriterande är:
Erfarenhet av säkerhetsklassade miljöer eller arbete med samhällskritiska funktioner.
Certifieringar inom IT-arkitektur eller projektledning (t.ex. TOGAF, PMP).
Tidigare erfarenhet av att arbeta med onboarding av kunder eller som IT-arkitekt.
För rollen krävs B-körkort samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Observera att tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen.
Om Videnca
Videnca är ett innovativt företag med en stark passion för IT-säkerhet. Vi arbetar med kunder vars verksamhet är avgörande för samhället och erbjuder tekniska lösningar som möter deras unika behov. Hos oss blir du en del av ett kunnigt team som sätter medarbetares och kunders utveckling i centrum. Vi strävar efter att vara ledande i vår bransch och skapa en arbetsplats där du kan växa både professionellt och personligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Videnca AB
(org.nr 556539-6081), https://www.videnca.se Arbetsplats
Videnca Kontakt
Erika Stigulfsdotter erika.stigulfsdotter@videnca.se Jobbnummer
9449102