Senior Systemspecialist UPM och Hyresadministration

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren systemspecialist som kan stötta i förvaltning och hantering av fastighetssystemet Unit4 Property Management (UPM), med fokus på processflöden kopplade till hyresadministration. Uppdraget är kopplat till ett pågående systembyte från UPM till Pigello och innebär att du avlastar nuvarande systemansvarig i det dagliga arbetet samt bidrar med specialistkompetens kring UPM:s uppbyggnad och arbetssätt.
ArbetsuppgifterHantera och stödja förvaltning av fastighetssystemet UPM
Säkerställa och stötta processflöden inom hyresadministration och uthyrning
Avlasta och samarbeta med nuvarande systemansvarig i löpande arbete och frågor från verksamheten
Bidra med specialiststöd kopplat till UPM:s databas, struktur och nomenklatur
KravMinst 8 års erfarenhet med mycket goda kunskaper i fastighetssystemet UPM, inklusive databas och systemuppbyggnad
Minst 8 års erfarenhet med mycket goda kunskaper inom fastighetssystems nomenklatur
Minst 8 års erfarenhet med mycket goda kunskaper i uthyrningsprocessen
Erfarenhet från minst två kommunala bolag
MeriterandeGoda kunskaper i dokumentation och processbeskrivningar
Erfarenhet av att leda utbildningar
Kunskap om fastighetssystemet Pigellos struktur och funktionalitet
