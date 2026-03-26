Senior systemingenjör inom ledningssystem
Vi på Combitech i Stockholm söker seniora systemingenjörer som vill arbeta med utveckling av avancerade och samhällskritiska system inom försvar och telekom. I denna roll får du möjlighet att arbeta särskilt nära lednings- och styrsystem, där krav på tillförlitlighet, säkerhet och systemförståelse är avgörande.
Din roll som systemingenjör
Som senior systemingenjör har du ett övergripande ansvar för att utveckla avancerade system som involverar både hårdvara och mjukvara. Ditt arbete är tvärfunktionellt och innebär bland annat att hantera krav, vilket betyder att du fungerar som en länk mellan kund och utvecklare, att utforma systemarkitektur samt att koordinera tekniska frågor så att hårdvara och mjukvara samverkar effektivt. Dessutom arbetar du med integration och verifiering.
I vardagen arbetar du nära andra specialister - mjukvaruutvecklare, hårdvarukonstruktörer, testingenjörer och projektledare - i team där öppen dialog och tekniskt djup går hand i hand. En vanlig dag kan innebära att du faciliterar en arkitekturdiskussion på förmiddagen, analyserar krav eller granskar en lösning tillsammans med utvecklingsteamet efter lunch, och avslutar dagen med kunddialog kring nästa steg i projektet. Du samarbetar nära produktägare, projektledare och kundrepresentanter och fungerar ofta som teknisk rådgivare. För dig som vill finns också möjlighet att leda och coacha mindre tekniska team - och bidra till att utveckla både människor och arbetssätt.
I jobbet som konsult hos oss på Combitech får du både variation och kontinuitet. Du är en del av ett större kompetensnätverk där erfarenhetsutbyte och stöd från kollegor är en naturlig del av arbetet, samtidigt som du har möjlighet att påverka uppdragets riktning och skapa långsiktiga relationer med kund. Vi värdesätter självledarskap och ger dig förtroende att ta ansvar - men du står aldrig ensam.
Vem är du?
Vi söker dig som har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning inom exempelvis mekanik, elektronik eller mjukvara, och flera års erfarenhet som systemingenjör, systemarkitekt eller teknisk projektledare. Du har arbetat med lednings- och/eller styrsystem, gärna inom försvarsindustrin eller annan säkerhetskritisk verksamhet.
Som person är du trygg i dina tekniska beslut och van att ta ansvar i en rådgivande eller ledande roll. Samtidigt är du prestigelös, nyfiken och generös med din kunskap. Du uppskattar samarbete och ser värdet i att bygga starka team där erfarenhet och nya perspektiv möts.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs att du genomgår och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart kan nå sin fulla potential när det finns rätt människor på rätt plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i kollektiv intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, för vi vet att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande.
Kontaktperson: Kristin Rosenhall - kristin.rosenhall@combitech.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_41058".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790)
9819936