Senior systemingenjör
Combitech AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2025-10-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Arboga
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi på Combitech i Västerås och Stockholm söker seniora systemingenjörer som kan stötta våra kunder inom försvarsindustrin. Om du har en bakgrund inom elektronik eller mjukvara och vill vara med och forma framtidens teknik, vill vi gärna höra från dig. Här får du möjligheten att arbeta med avancerade system och integrerade lösningar i en högteknologisk miljö. Ansök nu och bli en del av vårt innovativa team!
Din roll som systemingenjör
Som ingenjör på Combitech hjälper du våra kunder utveckla produkter som består av både hård- och mjukvara. Rollen passar dig som har ett stort intresse och en fallenhet för att lösa komplicerade tekniska problem från ett tvärfunktionellt angreppssätt. Produkterna omfattar ofta integrerade mjukvarusystem som är uppbyggda av en mäng delsystem med tillhörande hårdvara. Ett exempel på system kan var ledningssystem som består av mjukvara, datorhårdvaran och kringliggande sensorsystem som tillsammans skall integreras i ett större system som tex ett fartyg eller ett fordon.
Som systemingenjör ges möjlighet att jobba i olika faser i projekten beroende på din erfarenhet och intresse. Uppgifterna kan bestå av att bryta ner övergripande kundkrav till specifika funktions- och komponentkrav. Tillsammans med berörda ingenjörer ta fram lämpliga lösningar och slutligen att vara med i framtagande av funktions- och prestandaprov av delar eller hela systemet.
Du jobbar oftast tillsammans med produktägare, projektledare samt eventuellt slutkundens representanter under alla faser av produktutvecklingen.
Vem är du?
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör inom, elektronik eller mjukvara och har arbetslivserfarenhet som systemingenjör, eller teknisk projektledare. Du har tidigare jobbat som t.ex. utvecklare, hårdvarukonstruktör eller med integration och verifiering och har därmed byggt upp en bred teknisk förståelse som gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa tekniska system.
Du har byggt upp en teknisk erfarenhet som göra att du snabbt kan ta på dig ansvar att leda utvecklingen av ett system eller produkt. Du har en vana att diskutera tekniska detaljer som tex CAN-bussar, Linux- eller Windowsplattformar och SQL databaser. Du trivs att sätta dig in i nya teknikområden där du måste söka information självständigt. Även om du inte själv kommer koda så är en vana från tex Java, C++ eller ADA en fördel eftersom du troligtvis kommer leda utvecklare inom dessa områden.
Du drivs både av att dela med dig av dina erfarenheter och att ta del av andras kunskap för att utveckla så väl dig själv som dina kollegor. Du har god samarbetsförmåga och ledarförmåga.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Elias Norström, +46 7344468615
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37574". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Jobbnummer
9561960