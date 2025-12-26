Senior System Developer - Backend & Vehicle Technology
Nobina Sverige AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2025-12-26
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobina Sverige AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Huddinge
, Täby
eller i hela Sverige
Nobina är en av Nordens största och mest erfarna operatörer inom kollektivtrafik. Varje dag hjälper vi över en miljon människor att komma till jobbet, skolan eller andra aktiviteter. Genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället bidrar vi till ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader.
Hos Nobina får alla medarbetare en gedigen introduktion och möjligheter till vidare kompetensutveckling. Vårt arbetssätt genomsyras av vår affärsidé "Förenkla kundens vardagsresor" och vår vision "Alla vill resa med oss". Vi är stolta över vår mångfald och arbetar aktivt med att främja en inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetares unika kompetenser tas tillvara.
Vill du vara med och forma framtidens transportlösningar genom innovativ systemutveckling? Vi söker nu en Senior System Developer till vårt team Backend & Vehicle Technology.
Om tjänsten:
I den här rollen får du möjlighet att arbeta med vårt nyutvecklade system som hanterar enorma mängder data i en molnbaserad SQL-databas. Du kommer att ansvara för optimering och uppsättning av databaser samt vara en central del i att vidareutveckla systemet, som redan spelat en viktig roll i Nobinas trafikteknologi under de senaste tre åren.
Här kommer du att arbeta med TDS - ett kritiskt system för att samla, hantera och analysera trafikdata i realtid. Du kommer att arbeta nära IoT-teamet för att säkerställa att korrekt data når våra realtidssystem, som används för till exempel kartor och punktlighetsmätningar.
Om dig
För den här rollen söker vi en person med djup kompetens inom databas och Integration. Du har en stark förståelse för relationell databasdesign och är van att bygga lösningar som är både robusta, skalbara och lätta att underhålla.
Vi förväntar oss att du:
Arbetat med molnbaserade databaselösningar, t.ex. Azure SQL Database.
Har bemästrat avancerad T-SQL och har gedigen erfarenhet av modern DML som merge-operationer och CTE:er och fönsterfunktioner i komplexa script.
Kan designa och optimera databasscheman, inklusive normalisering och datamodellering utifrån verksamhetskrav så väl som prestandakrav.
Har erfarenhet av att arbeta med stora datamängder och optimering av databasskript för prestanda och läsbarhet.
Arbetat med molnbaserad Integration med applikationer eller ETL-flöden som t.ex. Azure Data Factory.
Meriterande är om du har erfarenhet av:
Automatisering och CI/CD för databaskod.
Förstår och kan tillämpa DCL, inklusive behörighetsstyrning, roller och säkerhetsaspekter inom databasmiljön.
Har arbetat med NoSql databaser så som Azure Cosmos DB eller liknande.
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och van att ta helhetsansvar runt databas och integrationslösningar i både nyutveckling och förvaltning. Du har en god kommunikationsförmåga och kan förklara tekniska lösningar både för utvecklare och andra intressenter i verksamheten.
Varför Nobina?
Vi erbjuder dig en arbetsmiljö där varje dag är unik. Du får möjlighet att vara en del av ett engagerat team som ständigt arbetar med att förbättra och utveckla våra IT-tjänster. Hos oss får du chansen att arbeta med engagerade kollegor. Något vi ser fram emot extra mycket i höst är vår flytt till nya kontor i Solna som kommer att erbjuda både gym och pool!
Låter det intressant? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/ Arbetsplats
Nobina Jobbnummer
9663843