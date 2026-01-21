Senior Strategisk Inköpare
Avaron AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2026-01-21
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Karlskrona
, Kalmar
, Kristianstad
, Växjö
, Älmhult
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-21Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior strategisk inköpare som vill stärka inköpsfunktionen hos en kund i en teknikintensiv verksamhet. Rollen innebär ett brett ansvar med fokus på affärsmässiga inköp och förhandlingar, där du arbetar nära interna intressenter och bidrar till välgrundade leverantörs- och avtalsbeslut.
ArbetsuppgifterFörhandla och förvalta både större och mindre kontrakt.
Genomföra inköp av elkomponenter.
Samarbeta med relevanta intressenter för att säkerställa kravbild, leverans och affärsvärde.
KravDokumenterad erfarenhet av förhandling.
God förmåga inom stakeholder management.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från produktionsbranschen.
Erfarenhet av inköp av elkomponenter.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7091079-1801430". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlskrona Central Station, Bicycle rental (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Jobbnummer
9697641