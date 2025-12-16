Senior Snickare/ Resande montör
2025-12-16
Senior Snickare
Eighty-Eight Consulting - Sverige
Eighty-Eight Consulting är ett mindre, väletablerat byggkonsultföretag med en bred kundbas över hela Sverige. Våra projekt är främst kommersiella, men vi arbetar även med privatkunder. Vi söker nu för att stärka vårt team med en mycket erfaren och mångsidig snickare/montör.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Vi söker en senior snickare med gedigen erfarenhet av byggnation, montering av inredning/möbler och målning. Rollen är praktisk och varierad, med arbete i olika typer av projekt och på olika arbetsplatser runt om i Sverige. Tjänsten innebär regelbundet resande och övernattningar då projekten utförs nationellt.
Du kommer att arbeta nära kunder och kollegor, leverera hantverk av hög kvalitet och representera företaget på ett professionellt sätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Snickeriarbeten i kommersiella och privata byggprojekt
Målning och ytskiktsbehandling
Montering och installation av inredning och möbler
Problemlösning på plats och självständig genomföring av arbetsuppgifter
Säkerställa hög kvalitet, säkerhet och professionalism i alla uppdrag
Krav på kvalifikationer och erfarenhet
Minst 20 års erfarenhet från byggbranschen
Gedigen och dokumenterad erfarenhet av:
Snickeriarbeten
Måleri
Installation/montering av möbler
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar på arbetsplatsen
Flytande engelska (tal och skrift)
Grundläggande kunskaper i svenska
Giltigt B-körkort
Vi erbjuder
Anställning i ett stabilt och växande byggkonsultföretag
Varierade projekt med en bred kundportfölj
Arbete över hela Sverige med ordnat resande och boende vid behov
En professionell, men liten och effektiv organisation med korta beslutsvägar
Placering & mobilitet
Arbetet utförs på olika platser i Sverige
Resor och övernattningar är en naturlig del av tjänsten
Företaget utgår från Göteborg, meriterande om du bor i stor Göteborg
Behörighet
Denna tjänst är öppen för EU/EES-medborgare eller kandidater med giltigt arbetstillstånd inom EU.Så ansöker du
Vänligen skicka in din ansökan och ditt CV på engelska/svenska. Urval och intervjuer sker löpande.
Senior Carpenter
Eighty-Eight Consulting - Sweden
Eighty-Eight Consulting is a small, well-established construction consultancy company with a broad client base across Sweden. Our projects are primarily commercial, but we also work with private clients. We are now looking to strengthen our team with a highly experienced and versatile carpenter/installer.
About the role
We are seeking a senior carpenter with solid experience in construction work, interior/furniture installation, and painting. The role is hands-on and varied, involving work on different types of projects and sites throughout Sweden. The position includes regular travel and overnight stays, as projects are carried out nationwide.
You will work closely with clients and colleagues, delivering high-quality craftsmanship and representing the company in a professional manner.
Key responsibilities
Carpentry work in commercial and private construction projects
Painting and surface finishing
Assembly and installation of interiors and furniture
On-site problem-solving and independent execution of tasks
Ensuring high quality, safety, and professional standards on all assignments
Required qualifications and experience
Minimum of 20 years' experience in the construction industry
Solid and documented experience in:
Carpentry
Painting
Furniture installation / assembly
Ability to work independently and take responsibility on site
Fluent English (spoken and written)
Basic working knowledge of Swedish
Valid Category B driving licence
We offer
Employment in a stable and growing construction consultancy
Varied projects with a wide range of clients
Work across Sweden, with travel and accommodation arranged when required
A professional yet small and efficient organisation with short decision-making paths
Location & mobility
Work is carried out at various locations across Sweden
Travel and overnight stays are a natural part of the role
The company is based in Gothenburg; residence in the Greater Gothenburg area is considered an advantage
Eligibility
This position is open to EU/EEA citizens or candidates with a valid EU work permit.
How to apply
Please submit your application and CV in English or Swedish. Shortlisting and interviews are conducted on an ongoing basis. Så ansöker du
