Senior Serviceledare till GK Malmö VS
2026-02-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Eslöv
, Helsingborg
, Kristianstad
Vill du också bli en del av Team GK?
Vi på GK arbetar med att utveckla, bygga och driva smarta tekniska lösningar som minskar klimatbelastningen från gamla och nya byggnader. Oavsett vilken typ av byggnad vi arbetar med, strävar vi efter lösningar som tar hänsyn till både dagens användare och kommande generationer.
Vi har behov av en Senior Serviceledare inom VS att leda produktionen, organisera och motivera medarbetare och säkerställa god kvalitet i alla serviceuppdrag.
GK är en stor skandinavisk teknisk entreprenör och servicepartner, och våra yrkesarbetare utgör kärnan i vår verksamhet. Som Serviceledare jobbar du nära både produktion och kund och är en nyckelperson i att bygga och underhålla relationerna med kund.
Vad kan GK erbjuda dig?
Hos oss på GK är vi måna om varandra. Tillsammans tar vi ansvar, skapar förändring och en inkluderande arbetsplats där alla har utrymme att synas och utvecklas. Vi erbjuder:
Goda utvecklingsmöjligheter
Kollegor som lär sig av varandra och vill varandra väl
En trygg och säker arbetsgivare
Bra förmåner som tjänstebil, pension, försäkringar och friskvårdsbidrag på 5000 kr
Hur kommer ditt uppdrag att se ut?
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa god hantering av tid, kostnad, kvalitet, risk, framdrift samt kundnöjdhet i serviceprojekt och serviceuppdrag
Leda, organisera och motivera medarbetare
Bygga och underhålla relationer med egna kunder, samt ansvara för och aktivt arbeta med merförsäljning
Ta fram anbud med rätt prissättning, och säkerställa att dessa är av hög kvalitet och uppfyller lönsamhetskrav och riskprofil
Upprätta faktureringsunderlag och attestera fakturor enligt rutin
Vi söker dig som har:
VVS-ingenjörsutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet inom VVS
Minst 5 års erfarenhet av att driva service/ROT-projekt
Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
God analytisk förmåga och förståelse för vad som är kostnadsdrivande i projekten.
God kommunikationsförmåga och social kompetens
Kunskap inom projektekonomi och vana av att ta ekonomiskt ansvar
Erfarenhet av att främja initiativ inom hållbarhet och klimat är meriterande
God kännedom av Wikells
Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och i skrift
Erfarenhet av försäljning inklusive beräkning av service/ramavtal samt ROT-uppdrag
B-körkort och god datorvana
Vem är du
För att trivas hos oss tror vi att du:
Är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och gillar att träffa kunder
Är ansvarsfull, pålitlig och trygg i ditt arbete
Kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter och din arbetstid
Hittar lösningar på utmaningar som kan uppstå i det dagliga arbetet och du trivs lika bra att arbeta i team som självständigtSå ansöker du
Är du redo att ta första steget till en spännande resa tillsammans med oss på GK? Då är du välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval i den här rekryteringen så skicka in din ansökan redan idag.
Provanställning tillämpas.
Bakgrundskontroll: För den här tjänsten kan det bli aktuellt att du som slutkandidat får göra en ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll. Syftet med bakgrundskontrollen är inte att sålla bort utan kontrollen görs för att både du och vi ska känna oss trygga med anställningen. Hör av dig till rekryterande chef om du vill veta mer om bakgrundskontrollen och varför den görs.
På GK kan du vara dig själv och förvänta dig att bli respekterad, oavsett var du kommer ifrån eller vem du älskar. Mångfald och inkludering handlar för oss om att erkänna och respektera varandra att hitta styrka i det som gör oss lika och olika. Kvalificerade kandidater som känner igen sig i våra värderingar inkluderande, nyfiken och ansvarstagande uppmuntras att ansöka hos oss."
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GK Sverige AB
(org.nr 556607-5692), https://jobb.gk.se
Lockarpsvägen 6A (visa karta
)
213 76 OXIE Arbetsplats
