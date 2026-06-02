Senior Service Designer
Forma framtidens tjänster i en global industrimiljö där design, affärsvärde och kundinsikt möts.
Här får du möjlighet att forma tjänster och upplevelser som skapar värde för både kunder och verksamhet. Rollen passar dig som vill arbeta strategiskt och samtidigt omsätta insikter till konkreta designlösningar.
Om rollen
Du arbetar med service design i en komplex och tvärfunktionell miljö.
Fokus ligger på att koppla samman kundbehov, affärsmål och genomförbarhet.
Du bidrar till att utveckla framtida tjänster och kundupplevelser.
Det här kommer du göra
Omsätta kund- och verksamhetsinsikter till servicekoncept och strategier.
Driva research, analys och kundupplevelsedesign.
Facilitera samarbeten med intressenter och tvärfunktionella team.
Ta fram kundresor, service blueprints, ekosystemkartor och roadmaps.
Kommunicera insikter och möjligheter genom tydlig visualisering.
Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet av service design eller närliggande strategisk design.
Förmåga att leda komplexa designinitiativ självständigt.
Stark vana av researchsynthes, konceptutveckling och designkommunikation.
Erfarenhet av att arbeta med komplexa tjänster eller stora organisationer.
Vana att facilitera seniora intressenter och tvärfunktionella team.
Teknik & Verktyg
Customer journey mapping
Service blueprints
Ecosystem maps
Roadmaps
Design research
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Ej specificerat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-23bcb4ed8e0a9435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9943621