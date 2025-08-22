Senior redovisningskonsult sökes!
Boss Business Partner North AB / Redovisningsekonomjobb / Rättvik Visa alla redovisningsekonomjobb i Rättvik
2025-08-22
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boss Business Partner North AB i Rättvik
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige
Är du en senior redovisningskonsult med hjärtat i kundrelationer? Välkommen till Clerkin i Rättvik.
Clerkin är inte som vilken redovisningsbyrå som helst. Visst, vi levererar kvalitet i varje uppdrag men det som verkligen särskiljer oss är hur vi gör det. Hos oss möts du av ett team där prestigelöshet och hög kompetens går hand i hand, där vi hjälps åt, skrattar mycket och hittar lösningar tillsammans. Vi jobbar digitalt, nära våra kunder och med stor frihet under ansvar. Och vi gör det i hjärtat av Dalarna där balansen mellan jobb och liv faktiskt går att uppnå på riktigt!
Nu söker vi dig som vill kliva in som senior redovisningskonsult hos oss. En av våra kollegor går vidare i höst, vilket öppnar upp för en ny kraft att ta vid. Är du helt självgående och dessutom nyfiken på något mer långsiktigt? Då kan det här vara din chans och dyker rätt person (eller fler!) upp, är vi redo att växa!
Om rollen
Som konsult hos oss kommer du få egna uppdrag och ansvar från dag ett. Det innebär att du själv äger kundrelationen, planerar arbetet och driver uppdragen i mål, precis så som du är van vid om du jobbat i byråvärlden tidigare. Du är trygg med att prata med kunder, förstår deras behov och kan leverera helheten: från löpande bokföring till bokslut, årsredovisningar och deklarationer.
Det är en fördel om du arbetat med både K2 och K3, men det viktigaste är att du är stark på K2 och redo att utvecklas vidare. Vi har kompetensen in house och hjälper gärna våra kollegor att växa.
Uppdragen varierar i omfattning och karaktär. De flesta av våra kunder finns i Rättvik och Falun med omnejd men vi har även uppdrag i Stockholm och på andra orter. En del konsultuppdrag är interima lösningar, från 50 till 100 %, men alla våra uppdrag utgår från ett tydligt krav: de ska fungera digitalt. Vi startar alltid upp på plats hos kund, men därefter ska det gå att arbeta på distans vilket gör att du kan bo och verka där du trivs bäst, men ändå leverera hög kvalitet med närvaro och engagemang.
På kontoret i Rättvik ses vi några dagar i veckan, vi tror på att samarbete och bollplank gör oss bättre. Samtidigt finns flexibilitet för att jobba hemifrån, och det viktigaste är att vi känner tillit och vet att jobbet blir gjort.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som är självgående, kommunikativ och trygg i din konsultroll. Du har flera års erfarenhet av redovisning, vet hur en byrå fungerar och tycker om att arbeta nära kund. Du är engagerad, prestigelös och gillar att göra jobbet ordentligt samtidigt som du gärna bjuder på dig själv och bidrar till en varm och hjälpsam kultur.
Har du dessutom erfarenhet av koncernredovisning eller IFRS så är det toppen men inget krav. Det viktigaste är att du vill vara med, bidra och utvecklas tillsammans med oss.
Varför Clerkin?
Vi vet att du förmodligen trivs där du är idag men kanske finns det något som lockar ännu mer? Saknar du mer frihet, ett närmare team eller mer konkreta utvecklingsmöjligheter? På Clerkin har vi både det och lite till. Förutom friskvårdsbidrag och en gemensam friskvårdstimme gör vi något kul ihop med jämna mellanrum, allt från curling, middagar och matlagningskurs till konferensresa och kontorshäng. Det blir en självklar del av vårt sätt att bygga gemenskap.
Vill du jobba deltid? Det är möjligt då vi är öppna för tjänstgöringsgrad från 60% eller mer, så länge vi hittar rätt matchning.
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan senast 7/9 till Boss Business Partner och vår rekryterare Evelyn Hult, kontakta även henne vid frågor eller funderingar 070-257 82 12 eller evelyn@bossbp.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boss Business Partner North AB
(org.nr 559280-9213), https://bossbp.se/ Arbetsplats
Boss Business Partner Kontakt
Evelyn Hult evelyn@bossbp.se 0702578212 Jobbnummer
9471330