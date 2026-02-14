Senior Redovisningskonsult
2026-02-14
Vi söker en Senior Redovisningskonsult till vårt kontor i Lessebo - vill du växa med oss?
På RedovisningsCenter i Lessebo brinner vi för att ge våra kunder trygghet, tydlighet och kvalitet i sin ekonomiska vardag. Men minst lika mycket brinner vi för våra medarbetare. Vi vet att för att kunna leverera det bästa till våra kunder behöver vi själva må bra, känna stolthet och trivas på jobbet.
Rollen
Som senior redovisningskonsult blir du en viktig rådgivare för våra kunder. Du ansvarar för kvalificerad redovisning, bokslut och deklarationer - men också för att ge proaktiva råd som hjälper företag att växa och utvecklas. Rollen innebär nära kundkontakter, stort ansvar och möjlighet att vara med och påverka hur vi utvecklar våra tjänster.
Vi erbjuder dig
En arbetsgivare som sätter balans och trivsel i centrum.
Generösa förmåner och möjlighet till flexibla arbetstider.
Ett team som värdesätter gemenskap, kompetensutbyte och öppenhet.
Utbildning och utveckling - vi vill att du ska växa med oss.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av redovisning, gärna från byrå.
Är van att självständigt hantera kvalificerade kunduppdrag.
Trivs i rådgivarrollen och har lätt för att skapa förtroende.
Vill arbeta i en miljö där vi värnar både om kunderna och varandra.
Låter det som något för dig?
Välkommen med din ansökan!
På RedovisningsCenter vill vi vara mer än en arbetsplats - vi vill vara en plats där människor trivs, utvecklas och känner arbetsglädje. Vill du bli en del av det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: peter@redovisningikosta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Redovisningscenter i Kosta AB
(org.nr 556712-1206)
Bruksgatan 2 (visa karta
)
365 32 LESSEBO Arbetsplats
RedovisningsCenter Kontakt
Peter Fransson peter@redovisningikosta.se 070-6650071 Jobbnummer
9743000