Vi söker en senior redovisningskonsult till konsultuppdrag. Uppdraget innebär att tillfälligt kliva in i en verksamhet med behov av att stärka sin ekonomistyrning och redovisning. Rollen handlar om att skapa stabilitet i processer och rapportering samt att säkerställa tillförlitliga underlag för beslut och uppföljning.
Som senior redovisningskonsult kommer du bland annat att arbeta med: Kartlägga befintliga poster i redovisningen och säkerställa att de är korrekta
Identifiera felaktigheter och avvikelser
Säkerställa underlag för resultat, uppföljning och rapportering
Strukturera och införa rutiner som skapar kontroll och transparens
Bidra med vägledning och stöd till redovisningsfunktionen
Om dig
Du är en erfaren redovisningskonsult med vana av att kliva in i komplexa situationer och snabbt skapa ordning. Du är analytisk och strukturerad, trygg i din kompetens och kommunikativ i samarbetet med verksamheten.
ÖvrigtUppdraget startar så snart du kan och beräknas pågå i cirka sex månader. Omfattningen är på 60 till 100 % beroende på din tillgänglighet. Du kan arbeta till viss del på distans.
Detta är ett konsultuppdrag, du väljer om du vill bli anställd av oss eller fakturera med F-skattsedel.
AnsökanVälkommen med frågor, funderingar och din ansökan!
