Senior Redovisningsekonom med SAP-kompetens
2025-10-02
Din nya roll Är du en proaktiv och detaljorienterad redovisningsekonom med gedigen erfarenhet av SAP och fastighetsadministration? Vi söker nu en Financial Accountant / Process Specialist till ett längre konsultuppdrag hos en av våra större kunder inom logistikbranschen. I rollen kommer du att ansvara för att hantera och administrera fastighetsavtal och hyreskontrakt i Norden enligt IFRS16 och andra regelverk, samt säkerställa enhetliga och effektiva processer mellan olika enheter. Du kommer att arbeta nära interna team och externa intressenter för att utveckla och förbättra arbetsflöden, system och datakvalitet. Dina arbetsuppgifter i korthet: - Ansvara för kontraktshantering från start till slut (lease-in, lease-out, intercompany). - Administrera och följa upp hyresavtal, nyteckningar, förlängningar och uppsägningar i SAP. - Hantera fastighetsrelaterade fakturor och avstämningar. - Säkerställa regelefterlevnad enligt IFRS16 samt andra relevanta regelverk. - Underhålla och förbättra datakvalitet inom fastighets- och ekonomiområdet. - Ansvara för redovisningsprocesser i SAP:s Real Estate-modul. - Driva harmonisering av processer över affärsenheter och marknader. - Utföra ekonomisk analys, controlling och rapportering. - Stötta interna och externa revisioner samt säkerställa god intern kontroll.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Minst 5 års erfarenhet av redovisning eller fastighetsadministration.
Dokumenterad expertis i SAP, gärna inom Real Estate-modulen.
God förståelse för IFRS16 och lease accounting.
Mycket goda kunskaper i Excel för analys och datahantering.
Erfarenhet av att hantera fastighetskontrakt och avtal i en nordisk eller internationell miljö.
Förmåga att arbeta självständigt och samtidigt samarbeta med interna och externa parter.
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift (skandinaviska språk ses som meriterande).
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk, lösningsorienterad och noggrann med ett strukturerat arbetssätt. Du är självgående, tar gärna initiativ och driver förbättringsarbete framåt. Du är flexibel och har lätt för att sätta dig in i nya system och processer. Som person bygger du förtroendefulla relationer och kommunicerar professionellt, både internt och externt. Du är också engagerad i att skapa smidigare och mer effektiva arbetssätt, samtidigt som du upprätthåller hög kvalitet och regelefterlevnad.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Kunden tillämpar flexibel arbetsplatsmodell med förväntan på fysisk närvaro på kontor i Stockholm/Solna tre dagar i veckan. Lön: Enligt överenskommelse. Start: Omgående Slut: 2026-06-30, med möjlighet till förlängning. Utvalda förmåner: Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, Benifex m.m. Övrig information: Viss reseaktivitet till Köpenhamn under uppdragets gång samt bakgrundskontroll innan start kan förekomma. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår hur du uppfyller de efterfrågade kvalifikationerna.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är ledande inom logistik och kommunikation till, från och inom Norden. De gör vardagen enklare med sina paket- och logistiktjänster i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606) Arbetsplats
JobBusters AB Kontakt
My Johansson my.johansson@jobbusters.se 0737-138213 Jobbnummer
9537743