Senior Quality Engineer
Metallfabriken Ljunghäll AB / Chefsjobb / Vimmerby Visa alla chefsjobb i Vimmerby
2026-04-23
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Metallfabriken Ljunghäll AB i Vimmerby
Vill du vara med och forma framtidens kvalitet i en global industrikoncern?
Om Gnutti Carlo Group Sweden
Gnutti Carlo Group ägs av italienska Gnutti Carlo S.p.A. och tillsammans är vi en global aktör med över 4 000 medarbetare i Sverige, Italien, Tyskland, Tjeckien, Storbritannien, Österrike, Indien, Kina, USA och Kanada. Tack vare vår samlade kompetens och långa erfarenhet är vi världsledande inom utveckling och leverans av kraftiga och högpresterande ventilstyrnings- och bränsleinsprutningskomponenter för bygg-, jordbruks-, marin-, generator- och transportmotorer.
År 2026 gick Ljunghäll AB och Gnutti Carlo Sweden samman och bildade Gnutti Carlo Group Sweden. Vår fabrik i Södra Vi är ett högautomatiserat pressgjuteri där vi tillverkar aluminiumkomponenter till fordonsindustrin. Inom vår nisch är vi den ledande fabriken i norra Europa.
Vi söker nu en Senior Quality Engineer som vill ta en nyckelroll hos oss på Gnutti Carlo Group. Det handlar om att säkra högsta kvalitet och starka kundrelationer inom automotive. Det här är en roll för dig som vill arbeta nära både kund och verksamhet och som motiveras av att se konkret resultat av ditt arbete.
Hos oss får du stort förtroende, tydligt mandat och möjlighet att påverka, både operativt och långsiktigt.
Rollen i korthet
Som Senior Quality Engineer är du kundens självklara och trygga kontakt i alla operativa kvalitetsfrågor. Du har ett helhetsansvar för kvalitetsprestanda gentemot en eller flera nyckelkunder och spelar en avgörande roll i att stärka både kundnöjdhet och affär.
Du driver reklamations- och förbättringsarbete i nära samarbete med interna funktioner, leder 8D-arbete och koordinerar tvärfunktionella team med tydligt fokus på resultat. Genom strukturerade arbetssätt och affärsmässiga beslut säkerställer du att åtgärder inte bara genomförs utan håller över tid.
I denna roll har du ett naturligt ledarskap, stark beslutsförmåga och hög integritet. Du leder genom kompetens, förtroende och förmågan att få saker att hända.
Hos oss är säkerhet en självklar del av kvalitetsarbetet. I rollen förväntas du:
Vara en förebild för en stark säkerhetskultur
Tillämpa "stop work"-principen när risker identifieras
Säkerställa att kvalitetsavvikelser analyseras ur ett risk- och produktsäkerhetsperspektiv
Integrera säkerhet i reklamationshantering, 8D-arbete och förbättringsinitiativ
Kvalitet och kundfokus är din styrka. Du bygger förtroende genom tydlig, professionell och proaktiv kommunikation. Vid leveransstörningar är du den som skapar struktur, tempo och trygghet.
Du är van att hantera kundreklamationer enligt automotivestandarder och 8D-metodik.
Säkerställa svar och uppdateringar i kundportaler enligt överenskomna tidsramar
Van att jobba med rapportering av olika KPI:er
Bekväm i engelska i både tal och skrift
Vi tror att du:
Har erfarenhet av kvalitetsarbete inom automotive
Är trygg i att leda 8D-arbete och tvärfunktionella team
Trivs i dialogen med kund och i komplexa kvalitetsfrågor
Vill vara med och utveckla en ledande verksamhet i norra Europa
Är det dig vi söker?
Ansök via länken, urval sker löpande så ansök redan idag. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta HR på Linda.mukka@gmail.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Metallfabriken Ljunghäll AB
(org.nr 556218-2880)
Norra Storgatan 41 (visa karta
)
598 71 VIMMERBY
Gnutti Carlo Group Kontakt
Linda Mukka linda.mukka@gnutticarlo.com 049216259
9873053