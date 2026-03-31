Senior Projektplanerare till Saab
Om företaget Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.
Dina arbetsuppgifter Som senior projektplanerare på Saab får du en central och affärskritisk roll där du arbetar i gränssnittet mellan konstruktion, inköp, industrialisering och produktion. Du ansvarar för att planera, följa upp och säkerställa material- och produktionsflöden från kundorder till leverans enligt projektplan.
Du blir en nyckelperson i projekten där du skapar struktur, driver framdrift och säkerställer att leveranser sker i tid. Du erbjuds en dynamisk arbetsmiljö med komplexa projekt, engagerade kollegor och goda möjligheter till utveckling.
I din roll kommer du att:
Planera och följa upp inköp och tillverkning i MPS-systemet IFS
Överföra produktstrukturer från konstruktion till produktion
Säkerställa materialtillgänglighet inför produktionsstart
Hantera och följa upp ändringsorder
Visualisera och kommunicera projektstatus till projektledning och intressenter
Säkerställa att leveranser sker enligt kundkrav och tidplan
Genomföra kapacitetsplanering och bidra till optimering av flöden
Din profil Vi söker dig som har flera års erfarenhet av planering inom inköp och produktion, gärna från en tillverkande industri med högt tempo. Du är van att arbeta i affärssystem som IFS eller liknande MPS-system och har en god förståelse för materialflöden och produktionsplanering.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och tar ansvar för ditt arbete. Du har förmågan att hantera både operativa frågor i stunden och samtidigt behålla ett långsiktigt perspektiv. Du arbetar proaktivt, driver ditt arbete framåt och trivs i samarbetet med andra, där du rör dig mellan olika funktioner och bygger relationer för att nå gemensamma mål.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av planering inom inköp och/eller produktion
Erfarenhet av IFS eller liknande affärs-/MPS-system
God samarbetsförmåga och vana av att arbeta i projektmiljö
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska
Meriterande för rollen:
Utbildning inom Supply Chain Management eller liknande
Erfarenhet av planeringsmetodik såsom Order Points, Safety Stock och Safety Lead Times
Erfarenhet av verksamhetsutveckling inom materialplanering
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassificering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande I den här rekryteringen samarbetar Saab med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till Saab. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Josefine Thorin, josefine.thorin@skill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7497455-1924187". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
413 28 GÖTEBORG
