Senior Projektör till Stockholm
Eltel Networks Infranet AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-06-23
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Eltel växer så det knakar och behöver förstärka vårt team i Stockholm med fler projektörer 📐👷🏼♀️👷🏽♂️ Är du en person som trivs i en roll med många kontaktytor och där du får vara med och leda komplexa fiberprojekt? Trivs du med varierande arbetsuppgifter och med att leda projekt från start till slut? Då är det kanske dig vi söker!
Vilka är mina arbetsuppgifter?Som projektör planerar, projekterar och håller du ihop flertalet olika fiberprojekt parallellt - både nyetableringar och omläggningar. Du bereder och upprättar kostnadskalkyler inför kommande projekt, leder och fördelar arbetet ute i fält och genomför ekonomisk uppföljning. Du säkerställer att projekten drivs enligt gällande anvisningar samt att kvalitén motsvarar såväl Eltels uppsatta mål som överenskommelse med kund. Det är en varierande roll med många olika kontaktytor där du ansvarar för komplexa projekt (SE20).
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och förbereda projekt.
Materialbeställning.
Kostnads och intäktsberäkningar.
Ta fram arbetsunderlag till utförandepersonal.
Kontroll och uppföljning av utfört arbete.
Representera Eltel och våra kunder på möten som t ex. ledningssamordningsmöten.
Ansvara för kontakt mot myndigheter, kunder, underleverantörer och andra intressenter.
Upprätthålla och utveckla befintliga kundrelationer.
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor. Som projektör på Eltel lovar vi ett spännande och varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Du tillhör ett stort team med god stämning där kulturen präglas av prestigelöshet. Vi sitter i härliga nyrenoverade lokaler i Bromma där det finns möjlighet att nyttja vårat gym och vår bastu.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
För att lyckas med denna roll behöver du ha:
en slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet
god svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
utbildning/erfarenhet kopplat till entreprenadjuridik samt BAS U/P, AMA-koder, TB-texter
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
erfarenhet av ledningssamordning
Du trivs med många kontakter, är bra på att skapa relationer och har lätt för att samarbeta med olika typer av människor. Du är strukturerad och flexibel då du hanterar flera projekt parallellt. Du är snabbtänkt och kan fatta egna beslut självständigt för att driva arbetet och projekten mot uppsatta mål.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vi tar inte emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen.
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status) samt godkänd säkerhetsprövning
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
På Eltel arbetar en bred variation av människor; unga som äldre, med olika religioner, nationaliteter, sexuella läggningar och funktionsvariationer. Det bidrar till vår framgång och stolthet. Kan du bidra till att bredda mångfalden ytterligare? Då blir vi glada! Exempelvis behöver vi bli fler kvinnor i tekniska roller.
Har du frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta mig på maria.jungefors@eltelnetworks.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort – vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltel Networks Infranet AB
(org.nr 556555-1073)
168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eltel Networks Jobbnummer
9975915