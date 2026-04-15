Senior projektledare inom robotik
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett uppdrag inom robotik och produktionsutveckling i en modern industrimiljö där stort fokus ligger på att utveckla, effektivisera och implementera framtidens tillverkningsprocesser. Här blir du en del av en större förändringsresa där nya arbetssätt, processer och teknologier ska omsättas till konkret nytta i verksamheten.
Rollen passar dig som trivs nära både verksamhet och genomförande. Du får arbeta i en miljö där förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen och där samarbete mellan flera funktioner är avgörande för att lyckas. Det här är ett uppdrag för dig som vill kombinera projektledning med verklig påverkan på hur produktionen utvecklas framåt.
Det gör uppdraget extra intressant att du får vara med och driva förändring i en tekniskt avancerad miljö med tydligt fokus på framtidens tillverkning.
ArbetsuppgifterDu leder och koordinerar projektaktiviteter inom ditt område och ser till att arbetet rör sig framåt på ett strukturerat sätt.
Du driver produktionsutveckling och förbättringsinitiativ med fokus på effektivitet, kvalitet och hållbara arbetssätt.
Du samarbetar tätt med tvärfunktionella team och externa parter för att skapa samsyn och framdrift.
Du följer upp leveranser och säkerställer att projektmål möts utifrån tid, budget och kvalitetskrav.
Du stöttar införande av nya processer, teknologier och arbetssätt i verksamheten.
Du bidrar till kontinuerliga förbättringar och hjälper organisationen att omsätta förändring till praktiskt resultat.
KravDu har senior erfarenhet av projektledning i en industriell miljö.
Du har erfarenhet av produktionsutveckling och förbättringsarbete kopplat till tillverkningsprocesser.
Du är van att leda och koordinera aktiviteter i projekt med flera intressenter.
Du har god förmåga att samarbeta med tvärfunktionella team och externa parter.
Du har erfarenhet av att säkerställa leverans enligt tidplan, budget och kvalitetskrav.
Du har arbetat med införande av nya processer, teknologier eller arbetssätt.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7572958-1948478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
