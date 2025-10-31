Senior Projektledare
Jobbet.se Sverige AB / Evenemangsjobb / Sigtuna Visa alla evenemangsjobb i Sigtuna
2025-10-31
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Sigtuna
, Österåker
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Vi söker en senior projektledare, är det du?
Vill du arbeta i en av Sveriges mest dynamiska eventmiljöer och skapa gastronomiska helhetsupplevelser i världsklass?
På Great Events Catering XPO söker vi en trygg, erfaren och driven senior projektledare som leder allt från idé till genomförande och uppföljning.
Om rollen
Som projektledare kombinerar du passionen för mat och dryck med erfarenhet av projektledning. Du ansvarar för event från början till slut - med fokus på gastronomisk kvalitet, smidig logistik och minnesvärda upplevelser.
Du arbetar nära kök, eventchef och platschef för att skapa helhetskoncept där smak, värdskap och atmosfär möts. Du håller ihop planering, budget och tidsramar, och är en närvarande arbetsledare vid genomförandet.
Vi tror att du
Har minst tre års erfarenhet av projektledning inom event, catering, hotell eller besöksnäring -och ett brinnande intresse för gastronomi
Är strukturerad, lösningsorienterad och van att driva flera projekt parallellt.
Är van vid intensiva arbetstoppar och trivs i en dynamisk miljö.
Gillar att vara på plats i verksamheten både för att arbeta fokuserat och ge energi till kollegorna.
Du har ekonomiskt sinne, god administrativ förmåga och är trygg, gärna i Caspeco, Excel och CRM-system.
Svenska och engelska behärskar du obehindrat i både tal och skrift.
Du vill och kan arbeta kvällar och helger när vi har event.
Meriterande: erfarenhet från större event, mässor eller arenor samt bakgrund inom restaurang/catering.
Vi erbjuder
Hos Great Events Catering XPO blir du del av ett litet passionerat team som skapar mat- och eventupplevelser i toppklass. Du får en varierande vardag, frihet under ansvar och stora möjligheter att påverka dina projekt - i en miljö där kvalitet, kreativitet och service står i centrum.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Välkommen till Great Events Catering XPO Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Great Events Catering XPO Jobbnummer
9583686