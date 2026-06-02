Senior Project Manager
Vill du ta en nyckelroll i en global industrimiljö där teknik, hållbarhet och affärsmannaskap möts?
Nu söker vi på Sodexo en Senior Project Manager till vårt uppdrag i Lund – en strategisk roll med ansvar för projekt och nära kundsamarbete.
Om tjänsten:
Tillsammans med vår kund i Lund bedriver vi en bred portfölj av tjänster inom Facility Management. Vi utför service i linje med lokalvård, måltid, arbetsplats samt en omfattande leverans av tjänster relaterat till fastighetsteknik. Ingen dag är den andra lik utan med vårt täta partnerskap med kunden, både i lokal och global kontext, arbetar vi gemensamt för att skapa den bästa möjliga arbetsplatsen. I rollen kommer du att arbeta med proaktiva och nytänkande lösningar i projektform för att säkerställa kvalitativ leverans och hög grad av kundnöjdhet.
Som Senior Project Manager har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla projektverksamheten inom vårt uppdrag. Du driver projekt från start till mål med fullt ansvar för leverans, ekonomi och resursplanering för ditt team. Du leder en kompetent grupp om 8 medarbetare, bestående av projektledare, två ingenjörer inom energi och miljö samt administrativa funktioner. Rollen är central för att säkerställa hög kvalitet, lönsamhet och långsiktiga kundrelationer i en komplex och internationell miljö.
Ditt uppdrag
Personal- och budgetansvar för projektorganisationen
Säkerställa projektleverans enligt tid, budget, kvalitet och KPI:er
Ansvara för ekonomistyrning: budget, prognos, uppföljning och lönsamhet
Hantera kontrakt, inköp och leverantörsrelationer
Arbeta strukturerat med projektmetoder, processer och dokumentation
Driva riskhantering och säkerställa efterlevnad av lagar, krav och HSE
Bygga starka relationer med kund och andra intressenter i en global kontext
Leda och utveckla teamet mot uppsatta mål
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet av att leda komplexa projekt, gärna inom fastighet, arbetsplats och/eller industri
Har erfarenhet av personalansvar och att leda tvärfunktionella team
Har ingenjörsutbildning eller relevant eftergymnasial utbildning
Är trygg i ekonomistyrning och har stark kommersiell förståelse
Är en skicklig relationsbyggare med förmåga att skapa förtroende hos kund
Arbetar strukturerat, metodiskt och kan hantera flera projekt parallellt
Har en strategisk helhetssyn och är van vid att fatta välgrundade beslut
Har god kunskap om lagar, regler, riskhantering och HSE
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både verbalt och i skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från produktionsmiljö och/eller fastighetsteknik samt arbetar enligt etablerade projektmetoder som PMP, PRINCE2, Lean, Six Sigma eller andra agila arbetssätt.
Personen vi söker:
Vi söker en trygg och affärsmässig ledare som kombinerar ett starkt driv med en tydlig struktur i sitt arbetssätt. Du är strategisk och har förmåga att se helheten, samtidigt som du är lösningsorienterad och handlingskraftig i det operativa arbetet. Som person är du en naturlig relationsbyggare som skapar förtroende både internt och hos kund, och du trivs i en internationell och föränderlig miljö.
Du är kommunikativ, tydlig och inspirerar ditt team till engagemang och resultat. Vidare är du analytisk och ansvarsfull, med hög integritet och ett starkt fokus på kvalitet, säkerhet och hållbara resultat. Du har förmågan att prioritera rätt, fatta välgrundade beslut och driva flera parallella initiativ framåt med bibehållen kvalitet.
Vi erbjuder
Hos Sodexo får du en möjlighet att arbeta i en global organisation med starkt fokus på kvalitet, hållbarhet och utveckling. I denna roll får du:
Ett strategiskt uppdrag med hög påverkan
Nära samarbete med en av våra viktigaste kunder
Möjlighet att leda ett kvalificerat och engagerat team
En dynamisk miljö där affär och teknik möts
Om anställningen:
Tjänsten är tillsvidare och utförs på heltid. Arbetet sker primärt på site men vi har en hybridpolicy där du kan arbeta hemifrån då och då. Arbetstiderna är förlagda kontorstider måndag till fredag.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Talent Acquisition Specialist Erik Gund på erik.gund@sodexo.com
. Vi tar enbart mot ansökningar via vårt rekryteringssystem ReachMee. Vi ser fram mot din ansökan senast 28 juni 2026. Tjänsten kan tillkomma att tillsättas innan sista ansökningsdatum och intervjuer kommer att hålla löpande.
Eftersom du kommer att arbeta i en global miljö, skicka gärna in ditt CV på engelska.
För denna roll genomförs en utökad bakgrundskontroll på slutkandidat. Kandidaten kommer att informeras och efterfrågas om samtycke innan kontrollen påbörjas. Observera även att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Vill du vara med och skapa värde för både kund och verksamhet?
Välkommen med din ansökan!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
