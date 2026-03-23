Senior Produktionsledare Saab Dynamics
2026-03-23
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som Senior Produktionsledare kliver du in i en verksamhet mitt i en intensiv och spännande transformationsresa. Här handlar det inte bara om tillväxt - utan om att forma framtidens industri. Du får en nyckelroll i att leda och utveckla en växande organisation, samtidigt som du driver utvecklingen av två fabriker där människa, teknik, automatisering och digitalisering står i centrum.
Ett av våra mest strategiska initiativ är driftsättningen av en ny, högautomatiserad och toppmodern fabrik - en satsning inom smart manufacturing där digitala system, datadrivna beslut och effektiva flöden är avgörande. Parallellt genomför vi en omfattande produktionsflytt mellan två orter, vilket ger dig en unik möjlighet att bygga en ny och hållbar organisation.
Med en planerad tillväxt på mer än 50% står verksamheten inför en kraftig expansion. Du blir en central kraft i att bygga upp organisationen, etablera processer och säkerställa att vår kultur utvecklas i takt med verksamheten.
I rollen har du ett direkt ledaransvar för tre chefer, som i sin tur leder montörer och teamledare. Som en del av ledningsgruppen arbetar du både strategiskt och operativt med att säkerställa en stabil, säker och högpresterande produktion, där säkerhet alltid är högsta prioritet. Du ansvarar för arbetsmiljö, leverans, personalplanering och för att driva verksamheten mot uppsatta mål inom säkerhet, kvalitet och ledtid. Tillsammans med vår hälsa-, miljö- och säkerhetsavdelning arbetar du aktivt för att skapa en trygg, hållbar och attraktiv arbetsplats.Publiceringsdatum2026-03-23Profil
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare som framgångsrikt har utvecklat team och produktion i tekniskt avancerade och föränderliga miljöer. Du har en teknisk bakgrund, exempelvis inom produktion, maskinteknik eller industriell teknik, och en god förståelse för hur teknik, processer och flöden samverkar i en modern industriell miljö.
Du har erfarenhet av högautomatiserad produktion och har arbetat med digitalisering eller smart manufacturing, där data och system används som naturliga verktyg för att optimera verksamheten. Du är van vid att arbeta enligt lean-principer och har framgångsrikt drivit förbättringsarbete som lett till ökad effektivitet, bättre flöden och högre produktivitet. Har du dessutom varit involverad i uppstart av nya fabriker, implementering av automatiserade lösningar eller större förändringsresor ser vi det som mycket meriterande.
Som ledare är du inkluderande och inspirerande, med en förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du trivs i en miljö där förändring är en naturlig del av vardagen och har förmågan att omsätta strategi till konkreta resultat. Genom din kommunikativa styrka, ditt mod och din förmåga att bygga förtroende skapar du rätt förutsättningar för både team och verksamhet att nå sin fulla potential.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38592".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Saab Dynamics AB
9814014