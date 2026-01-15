Senior Produktionsingenjör
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Är du en erfaren tekniker/ingenjör med passion för att optimera tillverkningsprocesser och vill utveckla dina färdigheter i en dynamisk arbetsmiljö? Hos SAAB Surveillance finns en spännande möjlighet för dig! Vi söker nu en driven senior produktionsingenjör till vår snabbt växande produktionstekniska verksamhet. Tjänsten kan komma att formas utefter sökandes tidigare erfarenheter och önskemål.
I denna roll kommer du att vara en viktig del av en dynamisk och innovativ grupp, som arbetar med att skapa högkvalitativa och högteknologiska kretskort. Med din långa erfarenhet och entusiasm kommer du att bidra till att uppnå företagets mål och se till att kunderna är nöjda med vårt arbetsresultat. Du kommer bli en del av en kreativ och samarbetspräglad miljö där du kan utveckla dina färdigheter.
Tillsammans inom teamet kommer du ha ett tätt samarbete med flera olika funktioner inom produktion. Därmed kommer du att arbeta med processvård och effektivisering av hela produktionsprocessen av kretskortstillverkningen. Detta ger dig stora möjligheter att fortsätta utvecklas och växa i rollen samt i företaget.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Bereda, utveckla och förvalta produktdokumentation i form av arbetsinstruktioner och bereda tillverkningsoperationer för ett effektivt produktionsflöde.
* Driva utveckling och förbättring av produktionsflöden.
* Ansvara att följa upp utfallet i tid och kvalitet, samt stötta montörer vid behov i kretskortstillverkningen
* Analysera och driva avvikelsehantering i kretskortstillverkningen
* Bidra till Design for Manufacturing och delta i produktutvecklingsprojekt
* Medverka i och genomföra förbättringsprojekt kopplade till våra produktionsprocesser, inklusive identifiering av områden med förbättringspotential och bidra till kontinuerlig utveckling.
För att lyckas i rollen tror vi att du har stort intresse för kretskort, teknik och maskiner. Du trivs i en lite bredare roll, där dina arbetsuppgifter är omväxlande med en mix av komplexa åtaganden blandat med mindre arbetsuppgifter. Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten, drivande och van att ta egna initiativ. Då rollen innebär många olika kontaktytor både internt och externt, krävs god kommunikation och goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Formella krav:
* Teknisk utbildning eller ingenjörsutbildning alternativt gedigen arbetslivserfarenhet från tillverkningsindustrin.
* Erfarenhet från kretskortstillverkning och eller annan motsvarande industri
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta med de IPC standarder som är tillämpliga för kretskort
* Erfarenhet av att arbeta enligt EN9100 och/eller ISO9001
* Kunskaper om IPC-A-610
* Kunskaper om kretskortsdesign och mönsterkort
* Erfarenhet av att arbeta med olika mjukvaror som används vid kretskortsproduktion
* Kännedom kring produktutveckling inom områdena elektronik, mekanik, mjukvara och system
* Kunskaper inom statistisk utvärdering
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
