Senior Processingenjör till Plantvision
2026-01-02
Forma framtidens industri. Ta dig an tekniska utmaningar. Skapa processtekniska lösningar tillsammans med branschens skarpaste hjärnor - hos Plantvision gör du skillnad. Är du redo för din nästa utmaning?
Vad erbjuder vi?
Spännande uppdrag inom industriell utveckling, digitalisering och energi.
Möjlighet att vara en del av Plantvisions gemensamma strävan att göra skillnad - på riktigt.
En arbetsplats certifierad som Great Place To Work nio år i rad.
En unik företagskultur som är inkluderande, stöttande och utvecklande.
Stort fokus på medarbetarna - du är en central del av Plantvisions framgång.
Plantvision erbjuder en trygg anställning med goda förmåner och möjlighet till kontinuerlig utveckling.
Plantvision är ledande specialistkonsulter inom industri och life science, med passion för att lösa komplexa utmaningar inom teknik, kvalitet och IT, särskilt för tillverkning, labb, process och automation. I över 25 år har företaget hjälpt Nordens främsta aktörer att effektivisera och digitalisera för framtiden. Plantvision behärskar regelverk och kvalitet inom Life Science och vet vad som krävs både idag och imorgon.
Plantvision har 230 experter i fem städer och huvudkontor i Kista täcker företaget hela värdekedjan - från forskning och utveckling till produktion, logistik och lansering. Den platta organisationen och den breda kompetensen gör att Plantvision alltid kan ta kunder från idé till verklighet. Mer information om kunden ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Kvalifikationer för tjänsten;
Civilingenjörsutbildning eller motsvarande, och minst 5 års industriell erfarenhet.
Erfarenhet av att arbeta i projektform, gärna som teknisk lead eller leveransansvarig.
Djup kunskap inom processdesign och en god förståelse för mekanik, automation, anläggningskonstruktion, el och instrumentering.
Arbetat med digitala verktyg inom produktion och har ett intresse för digitalisering och automatisering.
Följande erfarenheter och kunskaper är meriterande:
Erfarenhet av att driva eller delta i tekniska projekt kopplat till till- och ombyggnationer inom processindustrin.
En bakgrund som anläggningsspecialist med fokus på automation, process eller instrumentering.
Erfarenhet av specifika områden som ATEX-klassning, HazOps och riskbedömningar eller liknande.
Vi söker dig med gedigen erfarenhet från processindustrin, gärna med erfarenhet från flera segment och discipliner såsom processdesign, mekanik, el, automation, instrumentering och byggnation. Du är nyfiken, lösningsorienterad och tar egna initiativ. Tidigare har du drivit tekniska projekt som projektledare eller teknisk/ design lead med ansvar för leveranser, kvalitet och resultat, samt erfarenhet av att optimera och automatisera processer.
Vad innebär rollen?
Förstudier, kravställning och upphandling - utvärdera och specificera behov samt stödja upphandlingsprocesser.
Dimensionering och design av processtekniska objekt och anläggningar.
Processteknisk tillämpning av material och värmebalanser för optimering och effektivisering.
Tekniska inköp på beställarsidan i nära samarbete med produktion och användare.
Projekt-/leveransledning - driva tekniska projekt, från idé till leverans.
Mentorskap - stötta och dela kunskap med kollegor.
Du arbetar i en central position där samarbete med kunder, kollegor och leverantörer är en naturlig och stimulerande del av vardagen. Du leder och deltar i dimensionering och optimering av processtekniska anläggningar och får ta dig an uppdrag som kräver nyfikenhet, problemlösning och skarpa analyser. Projekten är varierade, vilket ger dig möjlighet att utvecklas kontinuerligt och bidra till lösningar som formar framtiden tillsammans med erfarna kollegor. Här delar medarbetarna kunskap, inspirerar varandra och driver utvecklingen framåt med kvalitet och skärpa som gemensam grund.
Plantvision har kontor på flera orter i Sverige och du har möjlighet att vara placerad vid det kontor som passar dig bäst. Detta är en direktrekrytering med start omgående eller enligt överenskommelse med inledande provanställning.
Tjänsten är en heltidstjänst om 40 timmar per vecka. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast. Med anledning av jul- och nyår kommer denna process dröja för återkoppling. Vi kommer påbörja vårt första urval efter långhelgerna.
