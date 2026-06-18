Senior Plattformsarkitekt ServiceNow GRC
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en roll där ServiceNow används för att stödja GRC i en verksamhet med höga krav på struktur, spårbarhet och välfungerande processer. Här handlar det inte bara om att förvalta en plattform, utan om att skapa en hållbar arkitektur som möter både tekniska behov och verksamhetens mål inom governance, risk och compliance.
Som plattformsarkitekt tar du ett helhetsgrepp om ServiceNow GRC. Du arbetar nära både verksamheten och tekniska intressenter för att säkerställa att plattformen är genomtänkt, dokumenterad och optimerad för rätt funktion och framtida utveckling. Rollen är central i gränslandet mellan arkitektur, lösningsdesign och verksamhetsnytta, och du samarbetar med andra arkitekter och utvecklingsteam för att skapa en robust riktning framåt.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka en affärskritisk plattform i en komplex bankmiljö där GRC och teknik behöver fungera sömlöst tillsammans.
ArbetsuppgifterDu tar fram och vidareutvecklar arkitekturen för ServiceNow med fokus på GRC.
Du säkerställer att plattformens design, struktur och funktion möter verksamhetens krav och mål.
Du dokumenterar lösningar och arkitekturella vägval på ett tydligt och användbart sätt.
Du identifierar förbättringsmöjligheter och optimerar plattformen för långsiktig hållbarhet och effektivitet.
Du överbryggar tekniska perspektiv och verksamhetsbehov inom GRC.
Du samarbetar med andra arkitekter och utvecklingsteam för att skapa en sammanhållen lösningsdesign.
Du bidrar med strategisk och teknisk vägledning i frågor som rör ServiceNow GRC.
KravDu har gedigen erfarenhet av ServiceNow i en arkitektroll.
Du har erfarenhet av införande av ServiceNow GRC inom bankbranschen.
Du har god förmåga att designa, dokumentera och optimera plattformslösningar.
Du är van att arbeta i nära samarbete med både verksamhet och tekniska team.
Du kan omsätta behov inom GRC till hållbar lösningsdesign och fungerande plattformsfunktion.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933812-2058976". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9969364