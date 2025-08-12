Senior Pension & Financial Advisor
Placering: Göteborg med omnejd Startdatum: Flexibla, viktigaste är att vi hittar rätt personer
Om vår klient
Vår klient är en snabbväxande, entreprenöriell kapitalförvaltare som satsar stort på tjänstepensioner. Därför söker vi dig som vill ansluta till ett erfaret och affärsdrivet team med kollegor som alla har ett gott rykte i branschen
Ambitionen är att göra riktigt bra affärer och ha riktigt roligt tillsammans på tillväxtresan
Om rollen
Som 'Senior Pension & Financial Advisor' har du ett starkt säljfokus - du hjälper företag välja rätt tjänstepensionslösningar, pensionsflyttar och även kapitalplaceringar om du vill arbeta med det
Du ansvarar för hela säljcykeln och bearbetar så väl nya kunder som förädlar befintliga kundrelationer långsiktigt
Eventstöd och prospektlistor får du hjälp med för att underlätta i kundbearbetningen
Du erbjuds
Starkt produkterbjudande via Tydliga
Fast lön + generös provision
Ansluta tidigt i en ny satsning med stora påverkansmöjligheter
Frihet under ansvar - anpassa jobbet utifrån hur du trivs och presterar som bäst
Vem är du?
Du har erfarenhet av uppsökande försäljning inom tjänstepensioner och du vill ansluta tidigt i en spännande och ambitiös satsning
Du drivs av att prestera, älskar att göra affärer, och du är stolt över dina tidigare säljresultat i form av exempelvis löpande premie, pensionsflyttar eller kapitalplaceringar
Du är självgående, entreprenöriell och har ett genuint intresse för tjänstepensioner
Du behöver inte ticka alla boxar, och din inställning och personlighet kommer vara avgörande för din framgång.
Har vi ringat in din person? Kul!
