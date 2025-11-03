Senior OpenShift-ingenjör
Vipas AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-11-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vipas AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Örebro
, Jönköping
eller i hela Sverige
Bli en del av VIPAS AB som OpenShift-expert
Vill du vara med och bidra till nästa generations tekniklösningar inom en säkerhetskritisk bransch? På VIPAS AB kombinerar vi teknisk spetskompetens med ett framtidsinriktat synsätt. Nu söker vi en erfaren OpenShift-expert till ett uppdrag hos en av våra kunder inom försvarsindustrin.
Om VIPAS AB
Hos VIPAS AB går vi bortom traditionell IT-konsultverksamhet. Vi levererar skräddarsydda lösningar som skapar verklig effekt - inom områden som moln- och plattformsutveckling, AI/ML, embedded systems, DevOps, systemutveckling och projektledning. Våra konsulter arbetar med ledande teknikföretag i Sverige och internationellt, alltid med fokus på kvalitet, innovation och långsiktig utveckling.
Beskrivning
Vi söker nu en erfaren OpenShift-expert hos vår kund inom försvarsindustrin. Uppdraget är centralt för att säkerställa kvaliteten i en ny plattform och att ta fram en plan för vidare utveckling.
Om uppdraget
Vår kund har nyligen implementerat en ny OpenShift-plattform och behöver en senior konsult som kan genomföra en grundlig analys av nuläget.
Arbetet omfattar att:
Granska hur implementationen har gjorts.
Identifiera eventuella förbättringsområden.
Ta fram en rekommenderad plan framåt.
Krav
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har:
Minst 8 års erfarenhet av arbete inom plattformsdrift och containerlösningar.
Djup expertis inom Red Hat OpenShift.
Dokumenterad erfarenhet av liknande analys- och implementationsuppdrag.
God förståelse för DevOps-ramverk och erfarenhet av CI/CD i OpenShift.
Förmåga att leverera både teknisk granskning och strategiska rekommendationer.
Plats: Linköping Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vipas AB
(org.nr 559448-2472), https://www.vipas.se Arbetsplats
Vipas AB Kontakt
Shrinivasan Sampath Kumar shrini@vipas.se +46 728479197 Jobbnummer
9586156