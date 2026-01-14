Senior .Net Utvecklare
Assa Abloy AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-01-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assa Abloy AB i Norrköping
, Eskilstuna
, Enköping
, Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du passionerad kring att bygga skalbara, säkra och robusta backend-lösningar - och vill arbeta med teknik som gör verklig skillnad inom välfärd och trygghet? ASSA ABLOY söker nu en erfaren Senior .NET Utvecklare till vårt utvecklingsteam i Norrköping. Här får du utveckla produkter inom digital nyckelhantering, larm och trygghetssystem som används dagligen av kommuner, vårdpersonal och användare över hela landet. Du blir en del av en modern R&D-organisation som arbetar tätt tillsammans i tvärfunktionella team med mekanik, elektronik, embedded, QA, apputveckling och backend.
Bli en del av vårt team och upplev en samarbetskultur som ger dig möjlighet att bygga en karriär som du kan vara stolt över.
Vad du kommer att göra som vår Senior .NET Utvecklare
Som senior utvecklare kommer du huvudsakligen arbeta hands-on med backendutveckling i .NET, där du driver utvecklingen av våra backendplattformar och molntjänster. Du utvecklar nya lösningar, moderniserar befintliga system och säkerställer att de är skalbara, prestandastarka och fungerar för stora datamängder och många användare. I ditt arbete ingår även säker utveckling, inklusive säker kodning, sårbarhetshantering, secure code reviews och best practices för applikationssäkerhet, samt att skriva högkvalitativ, ren och testbar kod enligt moderna utvecklingsmönster.
Du kommer också att:
Delta i och leda tekniska diskussioner, bidra med lösningsförslag och påverka tekniska val.
Arbeta nära produktägare, test, UX och embedded-team för att skapa helhetslösningar.
Stötta och vägleda mindre erfarna utvecklare och delta i förbättringar av CI/CD, deployment och pipelines.
Vara delaktig i arbetet med att bygga nästa generations plattform.
De färdigheter och erfarenheter du behöver
Vi söker någon som har:
Minst 5+ års erfarenhet av systemutveckling i C# och .NET.
Gedigen erfarenhet av molnlösningar, gärna Azure, samt CI/CD och automatiserade pipelines.
God förståelse för databaser, både SQL och NoSQL, samt datamodellering, optimering och systemintegration.
Erfarenhet av API:er, integrationer och microservice-orienterade arkitekturer.
Flytande svenska och engelska, samt trygghet i att leda tekniska delar av projekt och team, inklusive att påverka lösningar, driva tekniska diskussioner och säkerställa hög prestanda, tillgänglighet och säkerhet.
Som senior utvecklare är du analytisk, strukturerad och prestigelös. Du trivs i samarbeten, är nyfiken och delar gärna med dig av din kunskap. Meriterande är erfarenhet av säkerhetsarbete inom utveckling (OWASP, threat modelling, hardening), system som interagerar med hårdvara, IoT eller larmplattformar, samt arbete i agila tvärfunktionella team. Du har lätt att se helheter och vågar utmana när det behövs - alltid med målet att bygga hållbara, skalbara och trygga lösningar.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder fantastiska möjligheter och fördelar, så att du kan fortsätta och utveckla en livslång karriär hos oss - här är vad vi har att erbjuda:
Utbildningsmöjligheter och karriärutveckling, oavsett om det handlar om online-utbildning, ledarträning eller att förbättra dina färdigheter inom en trevlig arbetsmiljö
En konkurrenskraftig lön, förmåner som till exempel friskvårdsbidrag.
Flexibla arbetstider och hybridmodell
Vi granskar ansökningar regelbundet, så vänta inte!
Vi bygger mångsidiga och inkluderande team och uppmanar ansökningar från alla som kan se sig själva arbeta med oss.
För att säkerställa att din personliga information är säker, behandlar vi inte några ansökningar som skickas via e-post eller post. Om du har några frågor om rollen eller processen, skicka ett e-postmeddelande till Khalil Kabakibi, Talent Acquisition Business Partner, på Khalil.kabakibi@assaabloy.com
.
Låt oss tillsammans skapa en tryggare och mer öppen värld!
För att få reda på mer om oss, besök www.assaabloy.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assa Abloy AB
(org.nr 556059-3575)
Stockholmsvägen 18 (visa karta
)
602 17 NORRKÖPING Arbetsplats
Phoniro AB Jobbnummer
9683426