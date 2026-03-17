Senior .NET API-utvecklare
Avaron AB / Datajobb / Göteborg
2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en viktig del i moderniseringen av en central katalogtjänst för organisations- och medarbetarinformation inom offentlig hälso- och sjukvård. Uppdraget fokuserar på att utveckla ett modernt, skalbart och säkert konsumtionsgränssnitt för identitetsdata i en Microsoft .NET-miljö. Du arbetar nära ett utvecklingsteam och en lösningsarkitekt i ett agilt arbetssätt, med ansvar genom hela utvecklingskedjan.
ArbetsuppgifterDesigna, utveckla och testa nya REST API:er för identitetsdata
Bidra till att ta fram en ny datamodell som ersätter en befintlig kataloglösning
Implementera lösningar för förändringshantering och eventbaserad distribution
Utveckla funktionalitet för prenumerationer och notifieringar
Säkerställa behörighetsstyrning och säker åtkomst till exponerade tjänster
Integrera lösningen med Micro Focus Identity IDM
Dokumentera API:er löpande och tydligt
Samarbeta nära arkitekt och utvecklingsteam i hela kedjan från design till implementation
KravDokumenterad erfarenhet, högst 5 år gammal, av systemutveckling inom .NET Core minst version 6, SQL, REST API:er, ODATA, SOAP och webbtjänster
Erfarenhet av ORM Entity Framework
Kunskap om Microsofts API-standarder och best practice
Erfarenhet av datamodellering och databasdesign, särskilt med Microsoft SQL Server
Djup kunskap om API-design och implementation
Erfarenhet av att utveckla och implementera eventbaserade system med publish-subscribe-mönster
Erfarenhet av containerbaserad utveckling, exempelvis Docker
Dokumenterad erfarenhet, högst 5 år gammal, av Ineras katalogtjänst HSA samt särskilt god kunskap om dess schema, API:er, medarbetaruppdrag och den nationella behörighetsmodellen för hälso- och sjukvård
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av köhantering med Kafka
Erfarenhet av LDAP-eDirectory-tjänster
Dokumenterad erfarenhet, högst 5 år gammal, av systemutvecklingsprojekt vid offentlig myndighet av jämförbar storlek
Dokumenterad erfarenhet av arbete med autentiserings- och auktorisationsprotokoll såsom OpenID Connect, OAUTH2 och SAML2
Dokumenterad erfarenhet av köhantering med RabbitMQSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7402468-1898318". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
