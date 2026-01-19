Senior Montagesamordnare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior montagesamordnare till ett omfattande projekt inom energi- och processanläggning. Uppdraget omfattar både framtagning av montagesekvens och tidplan samt ledning av montagesamordning under byggnation, med stöd av befintlig 3D-modell och leverantörers montageplaner. Du samarbetar nära leverantörer och BAS-U i en säkerhets- och produktionskritisk miljö.
ArbetsuppgifterTa fram montagesekvens för maskinutrustning och byggnader.
Formalisera montagesekvensen i en tidplan baserat på 3D-modell och leverantörers montagetidplaner.
Leda montagesamordning under byggnation utifrån fastställd montagetidplan.
Hålla dagliga avstämningar med leverantörer och BAS-U för att säkerställa framdrift och koordinering.
Krav5-10 års erfarenhet i liknande roll.
Erfarenhet av montageplanering i minst ett liknande uppdrag.
God kommunikationsförmåga på engelska.
MeriterandeErfarenhet av montageplanering och montageledning i minst två liknande uppdrag.
Erfarenhet från uppdrag kopplade till byggnation av värme- eller kraftvärmeverk, alternativt processindustri.Så ansöker du
