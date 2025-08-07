Senior mjukvaruutvecklare
2025-08-07
Senior mjukvaruutvecklare - överlämning och felsökning i avslutningsfas av utvecklingsprojekt
Vi söker en erfaren mjukvaruutvecklare som vill bidra i slutfasen av ett systemutvecklingsprojekt där två nyutvecklade applikationer nu ska överlämnas till förvaltning. Applikationerna är verksamhetskritiska och hanterar bland annat historiska laboratorieresultat och avancerade PDF-baserade svar.
Om uppdraget
I denna roll kommer du att arbeta nära interna utvecklare och IT-specialister för att säkerställa en smidig övergång till förvaltningsorganisationen. Du kommer att stötta vid felsökning, slutföra teknisk dokumentation och vara aktivt delaktig i introduktionen av utvecklings- och testmiljöer.
Uppdraget innefattar dokumentation och uppdatering av systembeskrivningar, kravspecifikationer och gränssnittsdesign. Du ansvarar även för kunskapsöverföring till förvaltningsteamet för att säkerställa fortsatt stabil drift efter projektets avslut.
Projektet genomförs enligt en strukturerad metodik med fokus på kvalitet, spårbarhet och dokumentation. Det tekniska ramverket baseras på modern Java-utveckling i kombination med aktuella frontend-teknologier.
Teknikstack och verktyg
Backend: Java 21, Spring Boot, Maven
Frontend: React, Next.js, TypeScript
Databaser: SQL Server
Miljöer och verktyg: GitLab, Eclipse, IntelliJ IDEA
Obligatoriska kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av att arbeta metodiskt och självständigt med tekniska leveranser från början till slut
Minst 10 års erfarenhet av servernära programmering i Java samt arbete med versionshantering och automatiserade tester
Minst 5 års erfarenhet av modern frontend-utveckling med React, Next.js och TypeScript
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta enligt branschstandarder i reglerade miljöer, exempelvis inom medicinteknik, e-hälsa eller liknande
Vana att arbeta i strukturerade utvecklingsprojekt med tydligt fokus på dokumentation och kvalitet
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt
Referenser från tidigare uppdrag med liknande ansvar krävs
Meriterande kompetenser
Erfarenhet av att från grunden designa och bygga webbapplikationer, inklusive arkitekturval och tekniska plattformar
Akademisk utbildning inom systemvetenskap, datateknik eller motsvarande
Kunskap inom IT-säkerhet och säker utveckling
Vana att arbeta med JavaScript-ramverk såsom Vue eller Angular
Fördjupad erfarenhet av Spring och tillhörande ekosystem
Detta är ett uppdrag för dig som trivs med tekniskt ansvar, gillar att avsluta det du påbörjat och vill bidra till en robust och kvalitetssäkrad överlämning i ett projekt med samhällsbärande funktioner.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
