Senior mjukvaruutvecklare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-10-16
Om uppdraget
Som en del av ett agilt team kommer du att vara med och utveckla, förbättra och förvalta en modern mjukvaruplattform. Rollen innebär att du aktivt kommer att bidra till hur nya funktioner designas och implementeras. Du kommer att arbeta med mjukvaruutveckling enligt etablerade riktlinjer och vara involverad i kodgranskning samt testarbete för att säkerställa hög kvalitet på leveranserna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Utveckling av mjukvara baserat på kundens riktlinjer och bästa praxis.
Nyutveckling, förbättring av befintliga funktioner samt felsökning och buggrättning.
Utföra kodgranskningar och skriva enhetstester för att säkerställa robusthet och kvalitet.
Aktivt bidra i design och implementation av nya funktioner i systemet.
Använda verktyg för att visualisera data och göra informationen mer lättillgänglig.
Dela med dig av din kunskap till kollegor och bidra till ett positivt och produktivt teamklimat.
Flera års erfarenhet som mjukvaruutvecklare, gärna med fokus på CyberSecurity eller IT-säkerhet.
Erfarenhet av programmering i Golang, Python, Java och Camunda.
God förståelse för microservice-arkitektur och hur den implementeras i praktiken.
Erfarenhet av mockning och användning av minst ett testramverk.
Erfarenhet av Git, Jenkins och/eller andra CI/CD-miljöer.
Högskole- eller civilingenjörsutbildning, alternativt motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
God kommunikationsförmåga på både svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda utvecklingsteam eller har agerat mentor för juniora kollegor.
Övrig information:
Uppdragsperiod: 7 januari 2026 - 30 juni 2026, med möjlighet till förlängning.
Placeringsort: Göteborg.
Arbetsmodell: På plats hos kund.
Nivå: Senior (nivå 3-4).
Den här rollen passar dig som vill arbeta i ett agilt och samarbetsorienterat team där du får möjlighet att utvecklas och bidra till att skapa säkra och skalbara lösningar inom mjukvaruutveckling. Om du är en erfaren utvecklare med kompetens inom IT-säkerhet och har en passion för att bygga och förbättra system, ser vi fram emot att höra från dig.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
