Senior mjukvarudelprojektledare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en mjukvarudelprojektledare till en utvecklingsorganisation inom marin mjukvara och ledningssystem. Du blir en viktig länk mellan flera autonoma mjukvaruteam och kundprojekt, med ansvar för att leveranser planeras, följs upp och koordineras så att rätt funktionalitet levereras i rätt tid.
Miljön omfattar utveckling från plattformslösningar till användargränssnitt, med arbetssätt som kombinerar sprintbaserad planering och kvartalsvis funktionsplanering.
ArbetsuppgifterVara gränssnittet mellan mjukvaruteam och kundprojekt samt säkerställa samordning mellan parterna.
Planera och följa upp övergripande funktionsplanering i sprintar och kvartalsplaneringar.
Arbeta praktiskt i projekthanteringsverktyg för att skapa kontroll över budget och leveranser.
Säkerställa att teamen levererar synkroniserat mot kundprojekt med rätt funktionalitet.
Ta fram data och statistik som underlag för månadsuppföljningar per team.
KravTeknisk bakgrund (exempelvis högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarande).
Minst 8 års relevant erfarenhet.
Minst 3 års erfarenhet som delprojektledare/assisterande projektledare inom mjukvaruutveckling, eller erfarenhet som scrum master med vilja att ta nästa steg i ansvar.
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete i utvecklingsteam med ansvar för kravhantering, design, implementation och test.Så ansöker du
