Senior mekanikkonstruktör till GKN Aerospace!
2025-10-15
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhåll. Arbetsuppgifter
Som senior mekanikkonstruktör hos GKN Aerospace jobbar du med utveckling av delsystem för avancerade jetmotorer. Du konstruerar komponenter och strukturer i olika material - exempelvis höghållfasta stål, aluminium, komposit och med additiv tillverkning (AM-teknik).
Arbetet omfattar både nyutveckling och förbättring av befintliga lösningar, i nära samverkan med produktion, test och övriga teknikområden. Just nu arbetar vi med allt från konceptstudier till demonstratorer och produktstöd för motorer som är i drift i flera årtionden.
Exempel på arbetsuppgifter: * Konstruktion av bärande strukturer, styr- och installationsdetaljer samt integrering av elektronikkomponenter. * Framtagning av tekniska underlag som ritningar, modeller, föreskrifter och installationsdokumentation. * Utveckling av delsystem för olika moduler av jetmotorer. * Aktivt deltagande i projektarbete och tekniska diskussioner tillsammans med både interna och externa intressenter. * För dig som vill utvecklas vidare finns flera möjliga vägar beroende på intresse - exempelvis som teknisk specialist, team lead eller i mer strategiska och koordinerande roller.Profil
Vi söker dig som är utbildad ingenjör inom maskinteknik, mekanik, produktutveckling eller liknande område. Alternativt har du byggt upp motsvarande kompetens genom lång yrkeserfarenhet. Du har minst fem års erfarenhet av arbete som mekanikkonstruktör och är van att arbeta i CAD-miljö.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och är både kommunikativ och pedagogisk i ditt sätt att arbeta. Du är social och uppskattar att diskutera och utbyta idéer med kollegor från olika discipliner. Du är inte rädd för att ställa frågor när något är oklart och har en öppen inställning där du gärna delar med dig av din kunskap och hjälper andra.
Meriterande kvalifikationer: * CAD-verktyget Siemens NX, samt PLM systemet Teamcenter/Active workspace. * Erfarenhet av lättviktskonstruktioner i exempelvis höghållfasta stål eller kompositmaterial * Kunskap inom konstruktion för additiv tillverkning (AM/3D-printning). * Djupare kunskap/granskare inom produktdefinition i form av 2D ritningar och/eller 3D modeller (MBD) * Tidigare haft en ledande roll - som team lead, teknisk ledare eller motsvarande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvariga rekryterare Nicolina Hansson: nicolina.hansson@skill.se
eller Johan Zizala: johan.zizala@skill.se Ersättning
