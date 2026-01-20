Senior Mekanikkonstruktör
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som senior mekanikkonstruktör blir du en viktig del av ett team som utvecklar och vidareutvecklar produkter för marina och landbaserade tillämpningar. Du arbetar nära andra konstruktörer och bidrar med din erfarenhet genom att driva arbetet framåt, säkerställa teknisk kvalitet och stötta mindre erfarna kollegor. Uppdraget bedrivs i en säkerhetsklassad miljö och ställer höga krav på struktur, samarbete och leveransförmåga.
ArbetsuppgifterKravhantering och specificering av mekaniska lösningar
Konstruktion och dokumentation av marina och landbaserade produkter
Arbete i CAD/PDM-miljö och hantering av konstruktionsunderlag
Erfarenhetssupport, guidning och stöd till mindre erfarna konstruktörer
Samarbete i team och tvärfunktionellt arbete kopplat till produktutveckling
KravMinst 10 års relevant erfarenhet som mekanikkonstruktör
Dokumenterad erfarenhet av konstruktion inom skärande bearbetning samt plåt/svets
Erfarenhet av att arbeta i Siemens NX (CAD)
Erfarenhet av Teamcenter och IFS (PDM)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av rörlig mekanik
Produktionsnära samarbete vid tillverkningsupprampningSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7083715-1799121". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
