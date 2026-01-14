Senior Lösningsarkitekt
Avaron AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
, Borås
, Falköping
, Halmstad
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Avaron söker en senior lösningsarkitekt för ett uppdrag inom data och analys i en större organisation inom hälso- och sjukvård. Du blir en central part i utvecklingsprojekt och upphandlingar där du säkerställer att lösningar designas och levereras enligt verksamhetsstrategi, krav och relevanta regelverk. Rollen innebär nära samarbete med andra arkitekter, verksamhet och IT för att minska risk i leveransen och maximera värdet av lösningen.
ArbetsuppgifterDriva och samordna arkitekturarbetet i ett team inom data och analys
Delta i workshops för process- och informationskartläggning tillsammans med verksamheten
Genomföra informationsklassificering samt riskanalyser
Modellera och analysera arkitekturdiagram samt konsolidera underlag inom området
Arbeta med IT-kravhantering och omvandla behov till tekniska lösningsförslag
Samarbeta med domänarkitekt och enterprisearkitekt
Samverka med team inom integration och infrastruktur
KravMinst 10 års erfarenhet som IT-arkitekt med fokus på modellering
Relevant universitets- eller högskoleutbildning inom IT/datavetenskap eller motsvarande
Gedigen erfarenhet av arkitekturarbete i roller som IT-arkitekt, lösningsarkitekt och/eller systemarkitekt
Dokumenterad erfarenhet av arkitektroller
Erfarenhet och god förståelse för informations- och dataarkitektur
Mycket god erfarenhet av kravfångst/kravdialog och förmåga att omsätta krav till teknisk lösning
Erfarenhet av agila metoder och iterativa leveranser
Erfarenhet av att tillämpa ramverk/metoder (t.ex. SAFe, TOGAF) samt arkitekturverktyg
Förmåga att hantera kund- och beställardialog professionellt
Tydligt ledarskap och mycket god kommunikationsförmåga i komplex miljö
Trivs i en drivande roll och kan arbeta självständigt
Mycket god förmåga att dokumentera och presentera på svenska
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeTOGAF-certifiering
SAFe-certifiering
Erfarenhet av offentlig verksamhet
Erfarenhet av projekt inom hälso- och sjukvårdssektorn
Tidigare arbete med vårdapplikationerSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7052547-1789740". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9684735