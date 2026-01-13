Senior Kravanalytiker
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior kravanalytiker till en organisation inom offentlig sektor. I rollen arbetar du nära verksamhet, beställare och utvecklingsteam för att säkerställa att behov fångas upp, analyseras och omsätts till tydliga krav vid nyanskaffning och vidareutveckling av IT- och digitaliseringslösningar.
Uppdraget omfattar både strategiskt och operativt kravarbete, där du bidrar till rätt vägval utifrån organisationens digitaliseringsinriktning och stöttar beställare i samband med upphandlingar av IT-system och digitaliseringslösningar.
ArbetsuppgifterSamla in, beskriva, detaljera och analysera användarbehov och krav för IT- och digitaliseringslösningar.
Stödja beställare vid upphandling av IT-system/digitaliseringslösningar.
Ta fram och förvalta funktionella och icke-funktionella krav.
Förmedla krav till projekt- och utvecklingsteam samt besvara frågor kopplade till kravbilden.
Genomföra kravutredningar och arbeta löpande med att detaljera krav under utveckling.
Planera och leda kravinsamlingsarbete, exempelvis genom workshops och mötesfacilitering.
Leda och säkerställa att kravgranskningar genomförs.
Samarbeta nära med testledare och testare för att säkerställa testbarhet och spårbarhet i kraven.
KravMinst 9 års erfarenhet i rollen som kravanalytiker.
Erfarenhet av att driva komplexa uppdrag med mycket hög kvalitet.
Förmåga att arbeta mycket självständigt.
Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
Hög förståelse för en myndighets verksamheter och arbetssätt.
Erfarenhet av intressenthantering.
Erfarenhet av mötesfacilitering och workshopledning.
Mycket goda kunskaper i svenska (tal och text).
Goda kunskaper i engelska (tal och text).
MeriterandeKommunikativ förmåga.
Social kompetens.
Analytisk förmåga och noggrannhet.
Förmåga att presentera information för en målgrupp.
Förmåga att beskriva modeller, metoder och lösningsmönster.
