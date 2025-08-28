Senior Kravanalytiker - Solna
Professional Galaxy AB / Bankjobb / Solna Visa alla bankjobb i Solna
2025-08-28
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Solna
, Stockholm
, Upplands-Bro
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Assignment Description
Uppdragsbeskrivning:
Professional Galaxy söker Kravanalytiker nivå 3 till Arbetsförmedlingen. Enheten Digitalt Kundflöde har ett högt tryck på kravhantering och inom produkten Handläggervy & Progressmotor är Arbetsförmedlingen involverade i många stora initiativ. Till hösten behövs förstärkning på 4 månader med möjlighet till förlängning för att kunna analysera dom stora initiativen.
Du ska:
• Analysera inkomna behov från verksamheten
• Förmedla funktionella och icke-funktionella krav till teamet
• Facilitera workshops
• Dokumentera kravställningar
• Ta fram funktionsbeskrivningar av applikationerna (ej tekniska beskrivningar)
SKALL-KRAV
Du ska ha:
• 3 års erfarenhet av arbete som kravanalytiker med analys och dokumentation av verksamhetens behov.
• 3 års arbetslivserfarenhet av tillämpning inom digitalisering och stödsystem baserade på ärendehantering.
• 3 års erfarenhet av att självständigt hålla presentationer samt driva workshops för att komma fram till lösningar på verksamhetens behov och planen framåt.
• 3 års erfarenhet av att ha arbetat med kravanalys i agila IT-utvecklingsteam som arbetar enligt SAFe eller Scrum.
• Du ska kunna kommunicera väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
MERITERANDE
Du bör ha:
a) erfarenhet av att arbeta på myndighet.
b) erfarenhet av ledande agila roller såsom Product owner eller Scrummaster.
c) erfarenhet av att hantera dokumentation i systemstöd som t.ex. Confluence och Jira.
Other relevant informationOmfattning: 100%
Avtalslängd: 2025-09-15 - 2025-12-23 (möjlighet att förlängas med upp till 8 månader)
Stationeringsort: Solna (Hybrid)
Deadline: 2025-09-02
Skicka uppdaterat CV på svenska där kravuppfyllnaden tydligt framgår.
Viktigt att du måste uppfylla samtliga skallkrav. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se Kontakt
Sanjay Sareen sanjay.sareen@progalaxy.se 0738500440 Jobbnummer
9481356