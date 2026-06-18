Senior kontrollanläggningsingenjör
Svenska Kraftnät / Byggjobb / Sundbyberg Visa alla byggjobb i Sundbyberg
2026-06-18
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Är du en erfaren ingenjör inom elkraft eller energisystem som vill jobba med kontrollanläggningar för att hålla Sverige lysande? Ansök nu!
I rollen som kontrollanläggningsingenjör kommer du vara delaktig i projektgrupper, inom investeringar av stationer, som tillsammans ansvarar för att nå projektmålet. Du kommer främst att ansvara för kontrollanläggningsfrågor i projekten från framtagande av upphandlingsdokument till färdigställt projekt. Vidare arbetar du kravställande gentemot leverantörer samt entreprenörer. I ansvaret ligger att säkerställa att anläggningarna byggs enligt våra kontrakt och tekniska riktlinjer. Det förekommer att du deltar i byggande entreprenörs provningar, hos såväl tillverkaren som ute på anläggningen i syfte att säkerställa rätt kvalitet. Du deltar även tillsammans med byggande entreprenör vid spänningssättning av stationens nya anläggningsdelar. Du kommer att delta i uppdateringar av tekniska riktlinjer för kontrollanläggningar samt agera teknikstöd till närliggande enheter med kontrollanläggningsfrågor.
Det finns goda möjligheter till utveckling i både rollen och området som helhet. Du kommer att få möjlighet att gå utbildningar, jobba med den senaste tekniken och arbeta med några av branschens mest kompetenta medarbetare, både internt och externt.
Arbetet innefattar även att kunna göra bedömningar mellan olika tekniska lösningar tillsammans med våra entreprenörer, hålla tidplaner och deadlines samt upprätthålla goda relationer med större kontaktytor.
Du kommer att tillhöra enheten Kontrollanläggning AC Projekt Nord eller Kontrollanläggning AC Projekt Syd som för närvarande består av ca 10 anställda och 12 konsulter vars främsta uppgift är att stödja investeringsverksamheten inom Svenska kraftnät med teknisk kompetens samt vara kravställare på den tekniska utformningen av våra anläggningar.
Om dig
För att trivas i rollen vill vi att du har ett stort intresse för just detta teknikområde och har som ambition att både fördjupa och bredda din kompetens inom området. Rollen kräver att du är noggrann, strukturerad och värderar gott samarbete. Tillsammans med dina kollegor tar du dig an komplexa problem och arbetar lösningsorienterat med nyfikenhet och engagemang.
Skallkrav
Vi vill att du har en YH, civil- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning elkraft, energisystem eller motsvarande. Du kan även ha förvärvat relevant kompetens på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Vi vill även att:
Du är kommunikativ och uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Flera års erfarenhet av att arbeta med kontrollanläggningar för transmissionsnät på 130–400 kV eller vattenkraftstationer(>40 MW produktion/station).
Vi ser det som meriterande om du har goda kunskaper om reläskyddssystem för transmissionsnät, kontrollutrustningar, fjärrkontroll, automatiker, hjälpkraftsystem samt projektarbete.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Placeringsort är Sundbyberg, Västerås, Göteborg, Sundsvall, Luleå eller Sollefteå men även hemstationering kan diskuteras.
Sista dag att ansöka är 2026-08-14. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Vi använder således inte personligt brev i urvalsarbetet.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
Resor inrikes och utrikes förekommer i denna tjänst.
Rekryterande chefer: Daniel Sjösten, 010-475 9820 och Jessica Redander 010-475 9941.
Ansvarig rekryterare: Anna Charles 010-489 2328.
Fackliga representanter: Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 84 77 och Erica Midfjäll, ST, tel. nr. 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Under sommaren har vi något längre svarstider men du når oss alltid på rekrytering@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9970539