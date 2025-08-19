Senior konstruktör
2025-08-19
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-08-19Beskrivning av jobbet
Vill du vara med och forma framtidens produkter och lösningar inom maskinkonstruktion? AFRY söker nu en senior mekanikkonstruktör till vårt team i Karlshamn. Hos oss får du möjlighet att arbeta som konsult, driva spännande projekt och bidra med din expertis i en miljö där teknik och innovation möts.
I rollen som senior mekanikkonstruktör blir du en nyckelperson i utvecklingen av nya produkter. Du ansvarar för att leda och driva projekt hela vägen från idé till färdig produkt, samtidigt som du fungerar som teknisk expert och stöd för dina kollegor. Arbetet innebär att du utvecklar lösningar för våra kunders mest utmanande behov och ser till att projekten levereras både i tid och med hög kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har runt fem års erfarenhet inom maskinkonstruktion och som är van vid att arbeta i CAD-program som Solid Works, Creo eller Inventor. Du har en stark teknisk förståelse för mekaniska principer, material och tillverkningsmetoder, och du har även erfarenhet av att leda team och coacha kollegor. För att lyckas i rollen behöver du kunna uttrycka dig väl både på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift, och du har en högskoleutbildning inom mekanik, maskinteknik eller produktutveckling. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi utbildnings- och bakgrundskontroller. Vissa uppdrag kan även vara säkerhetsklassade och då krävs en godkänd säkerhetsprövning innan anställning.
Ytterligare information
Hos AFRY blir du en del av ett stort och väletablerat konsultbolag där du får möjlighet att utvecklas i en kreativ och dynamisk arbetsmiljö. Här samarbetar du med kunniga kollegor och kunder inom olika branscher och teknikområden, och vi ger dig möjlighet att växa vidare genom kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och vill vara med och utveckla framtidens produkter tillsammans med oss? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-09-20
Kontaktperson för frågor:
joakim Hellkvist, Business Unit Managerjoakim.hellkvist@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
