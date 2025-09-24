Senior konstruktör - Infranord Components
2025-09-24
Vill du bidra till innovativa och effektiva lösningar för produkter till kraftförsörjningssystem inom infrastruktur och industri? Hos oss får du möjligheten att påverka och bidra till vår expansion på nya marknader. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får chansen att växa och utvecklas tillsammans med oss.
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.
I rollen som senior konstruktör får du en central plats i våra projekt, där du arbetar med design och konstruktion av våra produkter.
Fokus ligger på systemintegration inom våra produkter teknikbyggnader och teknikskåp. Du skapar ritningar och scheman i CAD, genomför tekniska analyser och ser till att våra lösningar är effektiva och säkra. Under projektets gång ansvarar du för löpande dokumentation, från produktionsunderlag till produktdokumentation gentemot kund.
Du samarbetar tätt med projektorganisationen, produktion och inköp för att säkerställa att våra produkter håller rätt kvalitet och funktion. Genom att utveckla och förbättra standardritningar och mallar bidrar du till att effektivisera vårt arbete och säkerställa enhetliga leveranser. Dessutom är du en viktig del i vårt arbete med att utforska nya marknader och kunder, där din kompetens inom konstruktion av produkter hjälper oss att utveckla framtidens lösningar. Placeringsort är Nässjö.Kvalifikationer
Vi söker dig med flerårig erfarenhet inom konstruktion, design och utveckling av produkter. Du har erfarenhet av en eller flera teknikområden såsom elinstallationer, elkraftsystem, byggteknik, VVS och/eller mekanik. Du har en god teknisk förståelse och ett starkt intresse för att utveckla och optimera lösningar. Dessutom har du goda kunskaper om svenska lagar och standarder inom de teknikområden du behärskar. Du behärskar svenska och engelska samt har erfarenhet av att arbeta med Office, MPS-system och CAD-system.
Som person är du strukturerad och noggrann med förmågan att se till både detaljer och helhet. Du tar ansvar för ditt arbete och driver dina uppgifter framåt med ett lösningsorienterat förhållningssätt. I rollen har du många kontaktytor, så det är viktigt att du trivs med samarbete, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt. Du motiveras av att leverera genomtänkta och hållbara lösningar och har en analytisk inställning som hjälper dig att förstå komplexa system.
Om Infranord Components
Infranord AB Components är en resultatenhet inom Infranord AB med uppdraget att stödja Infranord med produkter mot infrastruktur samt att driva lönsamma externa affärer. Infranord AB Components är en av de största aktörerna i Norden för prefabricerade järnvägprodukter. Moderbolaget Infranord AB både bygger och underhåller järnväg med fokus på kundnytta, säkerhet och hållbarhet. Våra cirka 1600 medarbetare arbetar med allt inom ban-, el-, signal- och teleteknik. Vi bedriver även verksamheter inom mättjänster samt tillverkar och renoverar järnvägskomponenter. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden. Vår ambition är att maximera effekten av varje investerad järnvägskrona.
Ta chansen och sök! Urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/
