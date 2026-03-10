Senior koncerncontroller sökes för kort konsultuppdrag

2026-03-10


Som koncerncontroller ansvarar du för att genomföra koncernkonsolidering samt sammanställa tertialrapport för moderbolaget och dess dotterbolag. Du arbetar i rapporteringssystemet Stratsys och har en central roll i att säkerställa kvalitet och analys i rapporteringen.
Du förväntas snabbt sätta dig in i verksamheten, ta egna initiativ och samarbeta med olika delar av organisationen.
Förväntat resultat

genomföra koncernkonsolidering för moderbolag och dotterbolag

sammanställa tertialrapport för moderbolaget och koncernen

arbeta i rapporteringssystemet Stratsys

genomföra avstämningar och dialog med dotterbolag vid behov

ta fram mål- och budgetunderlag för moderbolaget

sammanställa dotterbolagens mål- och budgetunderlag

bidra till uppföljning av mål och uppdrag i tertialrapporten

ta över och dokumentera processer från nuvarande koncerncontroller

färdigställa processbeskrivningar och lathundar vid behov

identifiera förbättrings- och utvecklingsområden inom ekonomiprocesserna

driva förbättringsarbete under uppdragstiden

2026-03-10

Profil
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och trygg i rollen som controller. Du har erfarenhet av koncernredovisning och kan självständigt driva arbetet med konsolidering och rapportering.
Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och är proaktiv i dialogen med verksamheten.
För att lyckas i rollen ser vi att du:

snabbt kan sätta dig in i nya organisationer och arbetssätt

kan genomföra koncernkonsolidering självständigt

förstår sambanden mellan moderbolag och dotterbolag

kan analysera hur förändringar påverkar koncernens helhet

kan ta fram och sammanställa tertialrapporter självständigt

är drivande och tar egna initiativ i arbetet

kommunicerar tydligt och samarbetar väl med olika intressenter

Kvalifikationer
civilekonomexamen eller motsvarande relevant utbildning

mycket goda kunskaper inom redovisning

erfarenhet av att självständigt genomföra koncernkonsolidering

erfarenhet av rapportering för moderbolag och koncern

erfarenhet av arbete inom bolagskoncern

Meriterande
erfarenhet av arbete inom kommunal bolagskoncern

kunskap i Stratsys

Två relevanta referensuppdrag kommer att efterfrågas för att styrka kompetens och erfarenhet inom koncernkonsolidering och koncernrapportering.
Välkommen med din ansökan!

