Senior koncerncontroller sökes för kort konsultuppdrag
Sway Sourcing Sweden AB / Controllerjobb / Sundbyberg Visa alla controllerjobb i Sundbyberg
2026-03-10
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Som koncerncontroller ansvarar du för att genomföra koncernkonsolidering samt sammanställa tertialrapport för moderbolaget och dess dotterbolag. Du arbetar i rapporteringssystemet Stratsys och har en central roll i att säkerställa kvalitet och analys i rapporteringen.
Du förväntas snabbt sätta dig in i verksamheten, ta egna initiativ och samarbeta med olika delar av organisationen.
Förväntat resultat
genomföra koncernkonsolidering för moderbolag och dotterbolag
sammanställa tertialrapport för moderbolaget och koncernen
arbeta i rapporteringssystemet Stratsys
genomföra avstämningar och dialog med dotterbolag vid behov
ta fram mål- och budgetunderlag för moderbolaget
sammanställa dotterbolagens mål- och budgetunderlag
bidra till uppföljning av mål och uppdrag i tertialrapporten
ta över och dokumentera processer från nuvarande koncerncontroller
färdigställa processbeskrivningar och lathundar vid behov
identifiera förbättrings- och utvecklingsområden inom ekonomiprocesserna
driva förbättringsarbete under uppdragstidenPubliceringsdatum2026-03-10Profil
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och trygg i rollen som controller. Du har erfarenhet av koncernredovisning och kan självständigt driva arbetet med konsolidering och rapportering.
Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och är proaktiv i dialogen med verksamheten.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
snabbt kan sätta dig in i nya organisationer och arbetssätt
kan genomföra koncernkonsolidering självständigt
förstår sambanden mellan moderbolag och dotterbolag
kan analysera hur förändringar påverkar koncernens helhet
kan ta fram och sammanställa tertialrapporter självständigt
är drivande och tar egna initiativ i arbetet
kommunicerar tydligt och samarbetar väl med olika intressenterKvalifikationer
civilekonomexamen eller motsvarande relevant utbildning
mycket goda kunskaper inom redovisning
erfarenhet av att självständigt genomföra koncernkonsolidering
erfarenhet av rapportering för moderbolag och koncern
erfarenhet av arbete inom bolagskoncern
Meriterande
erfarenhet av arbete inom kommunal bolagskoncern
kunskap i Stratsys
Två relevanta referensuppdrag kommer att efterfrågas för att styrka kompetens och erfarenhet inom koncernkonsolidering och koncernrapportering.
Välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7359841-1883695". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9787637